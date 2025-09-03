Coğrafi işaretli Gedelek Turşusu küresel pazarda marka olma yolunda

ESRA ÖZARFAT

BURSA - Bursa’nın Orhangazi ilçesine bağlı Gedelek Mahallesi, Türkiye’nin gıda sanayinde öne çıkan yerel üretim merkezlerinden biri. Coğrafi işaret tesciline sahip “Gedelek Turşusu”, yıllık 50 bin tona ulaşan üretim kapasitesi, ihracattaki geniş pazarı ve sağladığı istihdam ile yalnızca bir gıda ürünü değil, aynı zamanda güçlü bir ekonomi hikâyesi sunuyor. Üretimin yüzde 20’si Avrupa’dan Orta Doğu’ya, Türk Cumhuriyetlerinden Afrika’ya kadar 130 ülkeye ihraç ediliyor. İç pazar ve fast food zincirlerine yapılan satışlarla birlikte Gedelek turşusu, Türkiye’nin turşu sektöründe ihracat potansiyelini yukarı taşıyor. Pandemi döneminde artan talep, bölgenin uluslararası pazarlardaki bilinirliğini daha da artırdı. Gedelek’te üretim yapan firmaların çoğu üç kuşaktır bu işi sürdürüyor. Aile işletmelerinden başlayan bu üretim modeli, zamanla kümelenmeye dönüşerek ölçek ekonomisi yarattı. Türkiye’nin dört bir yanından gelen sebzeler burada işlenirken, ortaya çıkan değer zinciri hem çiftçiye hem de üreticiye kazandırıyor.

İstihdam ve bölgesel kalkınmaya katkı

Üretim yoğunluğunun arttığı dönemlerde yüzlerce kişiye istihdam sağlayan Gedelek, Orhangazi ekonomisi için stratejik bir sektör haline gelmiş durumda. Ürünlerin tarladan sofraya uzanan yolculuğu, lojistikten ambalaj sanayine kadar pek çok yan sektörü de harekete geçiriyor. Uzmanlara göre, coğrafi işaret tesciline sahip olmasına rağmen Gedelek turşusunun küresel pazarda daha güçlü bir marka kimliğine kavuşması gerekiyor. Katma değer yaratacak paketleme, pazarlama ve dijital satış kanalları sayesinde ürünün bir tarım ürünü olmaktan çıkıp, “Türk mutfağının markalı ihracat ürünü” haline gelmesi mümkün. Orhangazi Belediye Başkanı Bekir Aydın, Gedelek turşusunun potansiyeline vurgu yaparak bu kapsamda geleneksel hale getirdikleri Gedelek Turşu Festivali’ni bu yıl ağustos ayında düzenlediklerini hatırlattı. Aydın, “Gedelek turşusu, ilçemizin kültürel mirası olmasının ötesinde, ekonomik değer yaratan bir markadır. Bunu güçlendirmek için festivalden uluslararası tanıtım çalışmalarına kadar her fırsatı değerlendirmeliyiz” dedi.