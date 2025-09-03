İzmir'de eğitim uçağı düştü: Pilot hayatını kaybetti

İzmir’in Torbalı ilçeside sabah saat 09:30 sıralarında Selçuk Havalimanı'ndan havalanan Türk Hava Kurumu'na (THK) ait TC-CDC kuyruk tescilli Cessna 172 tipi çift kişilik bir eğitim uçağı, Kırbaş Mahallesi'nde mısır tarlasına düştü.

Edilinen bilgiye göre kazada 31 yaşındaki pilot adayı Berfu Eroğlu hayatını kaybetti. Hatipoğlu'nun yalnız uçtuğu belirtildi.

Hatipoğlu'nun bir hava yolu şirketinde kabin memuru olarak çalıştığı öğrenildi. Pilot olmak isteyen Hatipoğlu'nun bu nedenle üç aydır uçuş eğitimi aldığı belirtildi.

Tarlaya düşen uçak, vinç yardımıyla olay yerinden kaldırılarak kamyonla bölgeden götürüldü. Uçakta teknik inceleme yapılacağı ifade edildi.

Valilikten açıklama

İzmir Valiliği'nden olayla ilgili yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Selçuk Havalimanından havalanan Türk Hava Kurumuna ait eğitim uçağı, Torbalı ilçesi Kırbaş mevkisinde sabah saatlerinde kaza kırıma uğramıştır. İlgili ekiplerimiz hızlıca olay yerine intikal etmiş ve yapılan ilk incelemelerde 1994 doğumlu Pilot Berfu Hatipoğlu'nun hayatını kaybettiği anlaşılmıştır."

Açıklamada, kazayla ilgili inceleme ve tahkikatın sürdüğü belirtildi.