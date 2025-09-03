  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. İzmir'de eğitim uçağı düştü: Pilot hayatını kaybetti
Takip Et

İzmir'de eğitim uçağı düştü: Pilot hayatını kaybetti

İzmir’de eğitim uçuşu sırasında bir uçağın mısır tarlasına düşmesi sonucu, 31 yaşındaki pilot adayı Berfu Hatipoğlu hayatını kaybetti. Hatipoğlu'nun yalnız uçtuğu belirtildi.

Haber Merkezi
İHA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İzmir'de eğitim uçağı düştü: Pilot hayatını kaybetti
Takip Et

İzmir’in Torbalı ilçeside sabah saat 09:30 sıralarında Selçuk Havalimanı'ndan havalanan Türk Hava Kurumu'na (THK) ait TC-CDC kuyruk tescilli Cessna 172 tipi çift kişilik bir eğitim uçağı, Kırbaş Mahallesi'nde mısır tarlasına düştü. 

İzmir'de eğitim uçağı düştü: Pilot hayatını kaybetti - Resim : 1

Edilinen bilgiye göre kazada 31 yaşındaki pilot adayı Berfu Eroğlu hayatını kaybetti. Hatipoğlu'nun yalnız uçtuğu belirtildi.

Hatipoğlu'nun bir hava yolu şirketinde kabin memuru olarak çalıştığı öğrenildi. Pilot olmak isteyen Hatipoğlu'nun bu nedenle üç aydır uçuş eğitimi aldığı belirtildi.

Tarlaya düşen uçak, vinç yardımıyla olay yerinden kaldırılarak kamyonla bölgeden götürüldü. Uçakta teknik inceleme yapılacağı ifade edildi.

İzmir'de eğitim uçağı düştü: Pilot hayatını kaybetti - Resim : 2

Valilikten açıklama

İzmir Valiliği'nden olayla ilgili yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Selçuk Havalimanından havalanan Türk Hava Kurumuna ait eğitim uçağı, Torbalı ilçesi Kırbaş mevkisinde sabah saatlerinde kaza kırıma uğramıştır. İlgili ekiplerimiz hızlıca olay yerine intikal etmiş ve yapılan ilk incelemelerde 1994 doğumlu Pilot Berfu Hatipoğlu'nun hayatını kaybettiği anlaşılmıştır."

Açıklamada, kazayla ilgili inceleme ve tahkikatın sürdüğü belirtildi.

İzmir'de eğitim uçağı düştü: Pilot hayatını kaybetti - Resim : 3

Trump: Beyaz Saray’dan eşya atma videosu yapay zeka ürünüTrump: Beyaz Saray’dan eşya atma videosu yapay zeka ürünüDünya
Yurtlar da kiralar da el yakıyor! Ev sahipleri 2 haftada rakamları 5 bin lira yükselttiYurtlar da kiralar da el yakıyor! Ev 2 haftada rakamları 5 bin lira yükselttiEkonomi
Devlet okullarında bağış krizi: Veliler 300 bin liraya varan taleplere tepkiliDevlet okullarında bağış krizi: Veliler 300 bin liraya varan taleplere tepkiliEkonomi
Gündem
Ercan Kayhan kimdir? Savcı Ercan Kayhan neden öldürüldü?
Ercan Kayhan kimdir? Savcı Ercan Kayhan neden öldürüldü?
Son dakika! İstanbul Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan öldürüldü
Son dakika! İstanbul Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan öldürüldü
ABD’de gözaltına alınan bilim insanı . Furkan Dölek’in New York’ta tutulduğu ortaya çıktı
ABD’de gözaltına alınan bilim insanı Furkan Dölek’in New York’ta tutulduğu ortaya çıktı
Gürsel Tekin harekete geçti: Yarın Özel ve Kılıçdaroğlu'ndan randevu isteyeceğim
Gürsel Tekin harekete geçti: Yarın Özel ve Kılıçdaroğlu'ndan randevu isteyeceğim
Teknesi parçalanan Halit Yukay'ın cansız bedeni tek parça halinde denizden çıkarıldı
Teknesi parçalanan Halit Yukay'ın cansız bedeni tek parça olarak çıkarıldı
CHP'de flaş gelişme! Kongre iptal davasının tarihi belli oldu
CHP'de flaş gelişme! Kongre davasının tarihi belli oldu