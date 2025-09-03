Devlet okullarında bağış krizi: Veliler 300 bin liraya varan taleplere tepkili

  1. Ekonomim
Özel okullardaki fahiş zamlardan bunalan ve çocuklarını devlet okuluna yazdırmak isteyen velileri şok eden bir uygulamayla karşılaştı. Bazı gözde devlet okulları, kayıt için velilerden 300 bin liraya varan yasa dışı "bağış" talep ediyor.

Özel okullardaki fahiş öğrenim ücretlerinden bunalan veliler, çareyi çocuklarını devlet okullarına kaydettirmekte buldu. Ancak bu yoğun talep, özellikle gözde devlet okullarında yeni bir krizi tetikledi: kayıt için zorunlu tutulan bağışlar.

Veliler, özel okul masrafından kurtulayım derken bu kez de "gönüllü bağış" adı altında istenen ve kayıt için fiili bir şart haline gelen paralarla karşı karşıya kalıyor. 

Resmi olarak zorunlu değil

Veliler, çocuklarını ikamet adreslerine yakın okullar yerine, daha iyi eğitim olanakları sunan veya kendilerine daha uygun gördükleri okullara kaydettirmek istediklerinde bu beklenmedik taleple karşılaşıyor. Resmi olarak zorunlu olmasa da, bu bağışlar kayıt işleminin bir şartı haline getiriliyor ve istenen miktarlar velileri şaşkına çeviriyor.

Veliler tepkili

NTV'den Onur Aksoy'un haberine göre, okulların talep ettiği bağış miktarları, bulundukları semtin gelir düzeyine göre büyük farklılıklar gösteriyor. Düşük gelirli bölgelerde bu rakamlar 10 bin ila 20 bin lira arasında değişirken, Ataşehir, Şişli ve Kadıköy gibi lüks semtlerdeki devlet okullarında istenen ücretler 300 bin liraya kadar ulaşabiliyor. Bu durum, veliler arasında büyük bir tepkiye yol açıyor.

"Bu ücret kesinlikle talep edilemez"

Konuyla ilgili görüşlerini dile getiren VELİ-DER Genel Başkanı Ömer Yılmaz, velilere önemli uyarılarda bulundu. Yılmaz, yönetmeliğe göre bir okulda boş yer olduğu sürece öğrencinin kaydının yapılması gerektiğini belirterek, "Bu ücret kesinlikle talep edilemez. Veliler bu tür taleplerle karşılaştıklarında mutlaka Milli Eğitim Bakanlığı'na, CİMER'e ya da bize bildirimde bulunmalı. Bu paraların kesinlikle ödenmemesi gerekiyor" dedi. Yılmaz, bu paraların yasal bir dayanağı olmadığını ve okulların bu yolla gelir elde etmeye çalıştığını vurguladı.

