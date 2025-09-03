Trump: Beyaz Saray’dan eşya atma videosu yapay zeka ürünü

Birkaç gün önce sosyal medyada dolaşıma giren videoda, Beyaz Saray'ın üst katındaki bir pencereden siyah çanta ve uzun beyaz bir cismin atıldığı görülüyor.

"Pencereler ağır ve mühürlü, açılmaz"

Trump, görüntülere ilişkin gazetecilere yaptığı açıklamada, "Videonun sahte olması lazım çünkü o pencereler ağır ve mühürlü, açılmaz." dedi.

Beyaz Saray'da yapılan tadilat projelerine atıfta bulunan Trump, pencerelerin kurşun geçirmez olduğunu ve yaklaşık 270 kilo ağırlığında olduğunu söyledi.

"Beyaz Saray’dan eşya atma videosu yapay zeka ürünü"

Trump, görüntülerin yapay zeka ürünü olduğunu ileri sürerek, "Yapay zekanın iyi yanları olduğu gibi kötü yanları da var. Bir şeyler ters giderse, belki de yapay zekayı suçlamak zorunda kalacağım." ifadelerini kullandı.

Ancak Trump'ın bu ifadelerinden saatler önce Beyaz Saray yetkilileri, bazı basın kuruluşlarına yaptığı açıklamada, videonun gerçek olduğunu ve bunun "Başkan şehirde yokken bakım yapan bir yükleniciye ait" olduğunu belirtmişti.