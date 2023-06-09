Ons altına dolar şantajı

Evrim KÜÇÜK

Fed faiz artırımlarına başladığından bu yana 11’inci FOMC toplantısını haftaya salı günü yapacak. Fed toplantısı öncesi temkinli seyrine devam eden ons altın, toparlanma belirtisi gösterse de bir süre daha doların şantajına boyun eğecek gibi görünüyor.

Küresel tahvil piyasalarında yükselen faiz oranlarının ve dolar endeksinin baskısında kalan ons altın, mart ayından bu yana en düşük kapanışına geriledi. Sonrasında ise yatırımcıların Fed’in gelecekteki faiz artışlarına ilişkin tahminlerini yumuşatmasıyla yükseldi. Bazı uzmanlar 25 baz puan artış beklerken, FXEmpire. com’daki analize göre Fed yüzde 81.1 ihtimalle politika faizini son 11 toplantıda ilk kez değiştirmeyecek.

Bu beklentiyle ons altın 1.932 destek seviyesi üzerinde işlem görmeye devam ediyor. Dün öğle saatlerinde 1.945 dolara yükselen ons altına alımlar gelirse ilk önemli direnç seviyesi olarak 1.964 dolar gösteriliyor. yükseliş trendinin sürdüğü takdirde 1.985 direnci takibe alınacak. Uzmanlar, altında ataklar devam etse 1.985 dolar düzeyi geçilene kadar temkinli olmak gerektiği konusunda uyarıyor. Aşağıda ise 1.932 seviyesinin kırılmaması gerektiği hatırlatılıyor.

Citi, kısa vadeli beklentisini düşürdü

Altın kırmızı bölgeden kaçma çabasını sürdürürken, Citi Research bu hafta yayınladığı raporda, ons altın için kısa vadeli hedefini düşürdü. 0-3 ay için ons altında hedef 2.100 dolardan 1.915 dolara revize edildi. 3-6 aylık dönem için ons altında fiyatın 2.000 doların üzerinde toparlanacağını öngören Citi, 12 aylık dönemde ise makro ortamın altın için pozitif olacağını savundu. Ancak Citi, altının bu yılın sonunda veya 2024'ün ilk yarısında 2.200 dolar/ons seviyesine ulaşabileceğini vurguladı. Citi, ons altında 2024 yılında ortalama fiyatın 2000 doların üzerinde olacağını da öngördü.

Gram altın serüveni sürüyor!

Yurdışında dolardan yüz bulamayarak baskı altında seyreden altın içeride rekor seviyede. Analistler yükselişin sürmesini bekliyor. Gram altın dolardaki yükselişin etkisiyle bu hafta 1.500 TL’ye yaklaştı. Son bir aylık yükseliş grafiğine bakıldığında fiyatların yüzde 10’dan fazla arttığı, son bir yılda ise yüzde 45’e yakın yükseliş gerçekleştiği görülüyor. Gram altın fiyatıyla ilgili yapılan tahminlere göre, fiyatların 1.800 TL seviyesine yükseleceği öngörülüyor. Uzmanlar, dolar kaynaklı olarak gram altında yükseliş beklentisini koruyor. Dolarda geri çekilme olsa bile, yılın ikinci yarısında ons altında beklenen yukarı yönlü hareketin gram altına destek vermeye devam edeceği görüşü hakim.

Euro cinsinden güçlenme yaşanıyor!

Ons altın euro cinsinden performansını artırıyor. Fed'in 2023'te faiz oranlarını anlamlı bir şekilde düşürmeyeceği ve doların gücünü bir süre daha koruyacağı beklentisi, Euro cinsinden işlemlerde altın fi yatlarının artmasına neden oluyor.

2023’e 1.743 euro düzeyinden başlayan ons altın, yılbaşından bu yana yüzde 4 değer kazanarak 1.813 seviyesine geldi. Aynı süre içinde dolar çinisinden fi yat yüzde 1.5 civarında yükseldi. Euro, Mayıs ayının başından beri dolar karşısında zayıfl ıyor. Bu da altının Euro cinsinden daha iyi performans gösterebileceği anlamına geliyor.