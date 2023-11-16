Rosatom'a ait nükleer santralde üretim durduruldu

Rusya kamu nükleer enerji şirketi Rosatom bünyesinde bulunan Rosenergoatom iki reaktörün kurulu olduğu bir tesiste türbin kanatlarının kırılması nedeniyle üretimin durdurulduğu açıkladı.

Reuters'ın haberine göre, Rosenergoatom, Pazar günü St. Petersburg'un batısında bulunan Leningrad nükleer enerji santralindeki bir ünitenin kapanmasına neden olan kanatların kırılmasına neyin yol açtığının net olmadığını açıkladı.

Rosenergoatom'un üst şirketi Rosatom'un açıklamasında "Türbinler santralin 'nükleer adasının' bir parçası olmadığından arızanın nükleer güvenlik üzerinde hiçbir etkisi yok ve tüm reaktör ekipmanları istenilen şekilde çalışıyor" denildi.

Şirket benzer türbinleri Türkiye'de de inşa ediyor ve Macaristan'da da inşa etmeyi planlıyor.