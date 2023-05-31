Rusya'nın petrol devi, kârını yüzde 46 arttı

Rosneft'tan yapılan yazılı açıklamada, söz konusu dönemde şirket gelirlerinin geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1,1 azalarak 1,8 trilyon rubleye düştüğü belirtildi.

Şirketin yaptırımlara rağmen istikrarlı mali sonuçlar elde etmeyi başardığına işaret edilen açıklamada, Rosneft'in yılın ilk çeyreğinde net karının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 46 artarak 323 milyar ruble seviyesine çıktığı, faiz, vergi ve amortisman öncesi karının ise yüzde 25,1 artarak 672 milyar rubleye çıktığı bildirildi.

Açıklamada, şirketin hidrokarbon üretiminin de yılın ilk çeyreğinde 2022'nin ilk çeyreğine göre yüzde 1,3 artarak 5,6 milyon varile denk seviyeye çıktığı kaydedildi.