Yapı Merkezi'nin üstleneceği Uganda demiryolu inşaatı bu yıl başlayacak

Uganda, 2.2 milyar dolar maliyetli yeni demiryolu hattının inşasının bu yıl başlayacağını açıklarken; bu gelişme, denize kıyısı bulunmayan ülkede yüksek taşıma maliyetlerini düşürebileceği için ticaret yapanlar tarafından olumlu karşılandı.

Uganda hükümeti, 273 kilometre uzunluğundaki demiryolu hattının inşası için Çinli China Harbour and Engineering Company (CHEC) ile 2015'te sözleşme imzalamış fakat anlaşmayı bu yılın Ocak ayında feshetmişti. Uganda'nın başkenti Kampala'dan Kenya'ya uzanacak hat, ülkeyi Kenya'nın Hint Okyanusu'na açılan Mombasa limanına bağlayacak.

Uganda çalışma ve ulaşım bakanlığı yaptığı açıklamada, "Uganda hükümeti doğu Standard Gauge Railway hattının inşasını üstlenmesi için Yapı Merkezi ile olan görüşmelerin ileri aşamasında. Bu yıl inşaatın başlamasını planlıyoruz" dedi.

Ocak ayında Reuters'a bilgi veren Uganda ulaştırma bakanlığının üst düzeydeki bir yetkilisi, Çin'in finansman sağlamak konusunda isteksiz olduğunu, hükümetin Yapı Merkezi'yle görüştüğünü belirtmişti.