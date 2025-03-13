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Yatırımcılar ABD’den kaçtı: Çin ve Hong Kong’a yöneldi!

Amundi’den Wong, yatırımcıların Çin ve Hong Kong'da ABD'ye kıyasla daha iyi değer bulduğunu açıkladı.

Haber Merkezi
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Yatırımcılar ABD’den kaçtı: Çin ve Hong Kong’a yöneldi!
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Amundi Asya CEO’su Eddy Wong’a göre, küresel yatırımcılar Çin ve Hong Kong'da ABD'ye kıyasla daha iyi değer buluyor ve bu da son haftalarda piyasa kazançlarını artırıyor.

Hong Kong'ta Hang Seng Endeksi, Donald Trump'ın başkanlığa gelmesinden bu yana yaklaşık %18 artarak dünyanın en iyi hisse senedi performanslarından birini sergiledi. S&P 500 Endeksi yaklaşık %6 düşerek çoğu küresel göstergeyi geride bıraktı.

Wong, bazı "ihtiyatlı" yatırımcıların hala Çin'e yatırım yapıp yapmamayı düşündüğünü söyleyerek, "Bunun henüz kesin bir eğilim olduğunu düşünmüyorum, ancak iştah ve ilgi yavaş yavaş geri geliyor. Çin'in ne yapmak istediği oldukça açık, oysa ABD'de artan bir belirsizlik var" dedi.

Wong, eylül ayında, Amundi'nin Çin'de büyümeye devam edeceğini belirtirken, "Çin'e çok bağlıyız, asla ayrılmayacağız" ifadelerini kullandı.

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