Ayın yükselenleri

Avon Türkiye’de başarılı operasyonlara imza atan, Mayıs 2023’te de global yapılanma doğrultusunda Avon One Europe Pazarlama Başkanlığı görevine getirilen Özlem Çitçi, şirketin üst düzey yönetim ekibine katılarak Avon CMO’su oldu. Özlem Çitçi, kariyerine Türkiye’de Danone ile başladı. ABD pazarı için Dannon Yogurts, Kuzey Amerika için Lu Biscuits, dünya çapında Malibu ve Absolut Vodka ve Türkiye için Sephora gibi birçok markada çalıştı. Avon’a Mart 2020’de Türkiye Ticari Pazarlama Grup Direktörü olarak katıldı. Türkiye ve dünyadaki ekonomik koşulların oldukça zorlu bir süreçten geçtiği bu dönemde pazarda stratejik bir rol oynadı. Geçtiğimiz yıl, çift haneli büyüme gerçekleştiren ve pazar payını artıran ekipte yer alan Özlem Çitçi, güçlü bir değer yaratımı stratejisiyle markayı rekabet avantajında önemli bir noktaya taşıdı. Çevik gelir yaratımı, Power Serum’un öncülüğünü yaptığı Anew için önemli temsilci penetrasyon kazanımları gibi başarılı işlere imza atan Özlem Çitçi, 2021 yılında NAME ve Distribütör Marketler’in pazarlama fonksiyonlarının Türkiye’ye başarılı bir şekilde entegrasyonuna da liderlik etti. 1 Mayıs itibarıyla da Tek Avrupa Pazarlama Başkanı (Head of Marketing – One Europe) olarak görevlendirildi. 1 Ocak 2024 itibarıyla Avon Pazarlama Müdürlüğü görevine getirilen Özlem Çitçi, hem One Europe hem de Global Pazarlama ekiplerini denetleyecek ve CEO Kristof Neirynck’in üst yönetim ekibi bünyesinde çalışmalarını sürdürüyor.

Kariyerine 2002 yılında TüvRheinland Bursa ofisinde İK Uzmanı olarak başlayan Berivan Haligür, 2004-2006 yılları arasında SOYKAN Marketler İnsan Kaynakları Uzmanı olarak devam etti. 2006 yılında Pepsi Şişeleme Grubu’nda Bölge İnsan Kaynakları Sorumlusu olan Haligür, 2015 yılında ise Pepsico Türkiye Satış İnsan Kaynakları Müdürü pozisyonunda göreve atandı. Pepsico Türkiye atıştırmalık ve içecek firmalarının kurumsallaşmasıyla birlikte sorumlu olduğu bölgesi genişleyen Haligür Orta Anadolu, Karadeniz ve Doğu Türkiye bölgesinde İK süreçlerini yönetti. 2015-2019 yıllarında Lazzoni Mobilya İnsan Kaynakları Müdürü olarak çalışan Haligür, 2020 yılında Türkiye Petrolleri Açık Deniz Teknoloji Merkezi’nde Organizasyon Geliştirme Yöneticisi olarak çalışmaya başladı. Berivan Haligür, Şubat 2024 itibari ile Index Grup’ta tüm İnsan Kaynakları süreçlerinden sorumlu oldu.