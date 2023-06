Yetenek kıtlığını süper işe alımcılar çözecek

Ela Erozan Gürsel - Datassist Bordro Servisi / İnovasyon Araştırmacısı

İnsan Kaynakları çevrelerinde sıklıkla konuşulan yetenek kıtlığı gerçek bir çalışan arzı eksikliğini işaret etmiyor. Özellikle yapay zeka, blockchain gibi teknolojileri anlayan ve sürekli öğrenme kafa yapısında olan yetenek havuzunun yani arzın talebe göre az olduğunu görüyoruz. Ve de bu noktada iş ve yeteneği birleştirme sanatını icra etmekle görevli işe alımın işi çok daha zorlaşıyor.

İşe alımı bir sanat gibi görmekte yarar var çünkü doğrudan insan ile uğraşan, kriterlerin sürekli değiştiği bir dünyada, yaratıcılık kullanarak işe, kişiye, şirkete ve departmana göre, uyumu ve başarıyı sağlayacak kişiyi bulmak görevi işe alımcıların. Her muhteşem sesin her şarkıya uymayacağı gibi, her başarılı çalışanı her işe uygun varsaymak hataların en büyüğü oluyor. Ve bu yanlış eşleştirmenin maliyeti sadece İnsan Kaynakları departmanının değil, tüm şirketin büyük hasarlara uğramasına sebep olabiliyor. Kritik yönetim, teknik bilgi ve knot how pozisyonlarındaki profesyonellerin konumlandırılması şirketin kaderini belirliyor.

Doğru insanı doğru pozisyonda konumlandırmak için süper işe alımcılara ihtiyaç var. Kimdir bu süper işe alımcılar?

IK alanında takip ettiğim Linkedin Influencer’larından Lou Adler’a göre, bir işe alımcıyı “süper” yapan pasif işe arayanların yani herhangi bir iş ilanına başvurmayan ve kafa avcıları tarafından arandığında doğrudan red edenlerin işe alım sürecine dahil edilmesi gerekli.

“Beni bir daha aramayın”, “ben çalıştığım yerden memnunum”, “ayrılmak istemiyorum”, “evden çalışmaktan çok memnunum, kendimi bir daha ofiste hayal dahi edemiyorum”, “çok önemli bir projenin içindeyim, bitirmeden iş değiştirmeyi düşünmem” “başka bir pozisyonu yeni kabul ettim” vs… birçok mazeretle karşılaşırsınız işe alımcı olarak uygun gördüğünüz adayları aradığınızda. Kendinizi işi pazarlar pozisyonuna koymamanız gerekir.

Öncelikle işe uygun olduğunu düşündüğünüz bir kişiyle temasa geçtiğinizde, ona işi satmaya çalışmayın. Kendinizi aktif iş aramayan bir kişiye istemediği bir şeyi satmaya çalışır konumunda bulursunuz. Bunun yerine, aradığınız kişinin kariyerine konsantre olun ve o kişinin bugün veya yakın gelecekte ilgileneceği kariyer yolculuğuyla ilgili konuşun.

Elinizdeki işleri kişiye uydurmaya çalışmaktansa, aradığınız kişiyi pozisyon ile eşleştirin. Pragmatik yaklaşan birçok işe alımcı için doldurması gereken pozisyonu doldurmak önceliklidir. Oysa, çalıştığı sektörleri iyi tanıyan deneyimli bir işe alımcı için açılan pozisyonu sektörde en iyi kim yapabilir sorusunun cevabı net olmalı, aklına 3-4 isim gelmelidir. Pek tabii ki önemli olan bu kişilerle diyalog halinde olmaktır. Kimse gözü kapalı şekilde belli bir süredir çalıştığı işi bırakıp yeni bir işe girmek istemez. Ancak onu tanıyan, yaptığı işi çok iyi bilen birinin sözüne kulak verir. Süper işe alımcının iş tanımı tam da budur. Sürekli nabzını tuttuğu bir profesyoneller portföyü vardır süre işe alımcının. Bu insanların profesyonel yaşamlarını takip eder.

Bu sayede, şirketlerde neler olup bittiğini de bilir.

Süper işe alımcı olarak, yeni aday ilişkileri geliştirdiğimizde, işi satmaya değil, diyalog kurmaya odaklanın. Karşınızdaki kişiyi tanımak için ucu açık sorular sorun. Adayı günlük rutininin dışında bir yere davet edin ve sohbet edin.

Çoğu zaman adaylar mevcut işlerini hemen değiştirme konusunda tereddüt eder. Oysa, yakın gelecekte bir kariyer değişikliği yapmaya daha açık olabilirler. Örneğin, bir adayı arayıp X şirketin önümüzdeki sene yeniden yapılanmaya

gittiğini ve bu yeni düzen içerisinde belli departmanlarda üst düzey yönetici pozisyonları açılacağını söylediğinizde, aday için değerlendirmeye değer stratejik bir kariyer fırsatı sunmuş olursunuz. Böyle bir durumda adayın üzerinde zaman baskısı olmaz, acele etmesine elindeki işlerin ne olacağını düşünmesine gerek yoktur. İşlerini gözü arkada kalmayacak şekilde tamamlayıp yerine birini hazırlayarak yeni pozisyona geçebilir. Sürecin daha uzun olması sayesinde siz de zaman içinde işe alımcı olarak adayı daha yakından tanıma şansına sahip olursunuz.

Soğuk arama denilen, hiç tanımadığınız kişileri aramak yerine, sektöründe ortak tanıdıkların üzerinden, tanıdıkların referansıyla uygun gördüğünüz kişileri aramak çok daha efektif yöntem. Kişi tanıdığı insana çok daha rahat açılır ve klişeleşmiş bir görüşme formatından daha açık ve samimi bir konuşma yapılabilir. Süper işe alımcı olarak küçük bir networkla başlayıp, ağınızı kontağınızın kontağına ulaşarak genişletin.

Çoğu zaman adayların değişimden ürktüklerini görürsünüz. Değişim risk almaktır. Oysa, atlanan çok önemli bir başka nokta da, yerinde kalmanın da bir risk olduğudur. Aynı şirkette kalarak başka fırsatları kaçırırsınız, önünüzdeki 5 yılı belki de bu değişim-kalma kararı verecektir.

İşe alım uzmanı olarak sizin kim olduğunuz, kimleri temsil ettiğiniz, hangi network içerisinde işe alım yaptığınız adayın gözünde çok önemli. Şirketlerin en kritik yönetici pozisyonlarına işe alım yapıyorsanız ve nüfuzlu bir network’ünüz varsa, adaylar sizinle konuşmak isteyecektir. Elimizdekini pozisyon adaya uymasa da, gelecekte uygun olabilecek bir pozisyon için CV’sini saklamanızı ve değerlendirmenizi isteyecektir.

İş aramayan bir profesyoneli iş değiştirmeye ikna etmek kolay iş değildir. Hem güven işidir, hem de doğru zamanda doğru kariyer fırsatının değerlendirilmesi demektir. Süper işe alımcılar sayesinde sizin kariyer büyümenizi sağlayacak kariyer fırsatı çok yakınınızda olabilir. İşe alımcıya bir fırsat verin…