Aysun Hatipoğlu: Sağlık alanındaki verimsizlikleri düzelteceğiz

Mehmet KAYA

EKONOMİ Ankara Temsilciliğini ziyaret eden Aysun Hatipoğlu, Maruf Buzcugil’in sorularını yanıtladı. Türkiye’nin sağlık harcamalarının GSYH’ye oranının OECD içinde düşük olmasına rağmen, yapılan harcamalarda da büyük hatalar bulunduğunu kaydeden Hatipoğlu, “Doktorlar, hekimler çok uzun saatler çalışıyor. Avrupa’nın 4-5 katı daha fazla hastayla ilgileniyor. Zaten aslında öngörülen ancak uygulanmayan sevk zinciri hayata geçince hem erişim kolaylaşacak, hem de sağlık çalışanlarının özlük haklarını iyileştirmek mümkün hale gelecek” dedi.

Hatipoğlu, ortak politikalar metninde sağlık alanında yapılacak ivedi uygulamaların belirlendiğini hatırlatarak, kısa vadedeki iyileştirmelerin ardından orta vadede sağlık sisteminin çok daha kaliteli hale getirileceğini söyledi. Hatipoğlu, halkın temel haklarından biri olan sağlık hizmet sunumunda kaliteyi geriletmeden sorunların çözülebileceğini vurguladı.

Aysun Hatipoğlu bilim insanları ve uzmanlardan oluşan Sağlık Politikaları Kurulu ve genç bir ekiple birlikte 1,5 yıl çalışarak politikaları oluşturduklarını, ayrıca kurulun illerdeki izdüşümlerini oluşturarak sahadan veriler toplayarak nihai halini verdiklerini kaydetti. Sağlık sistemindeki ana sorunun, geçmişin kötü tecrübelerinin izini silme amacıyla herkesin her seviyedeki sağlık hizmetine ulaşmasına imkan veren bir yapı oluşturulmasından kaynaklandığını vurguladı.

“Hıfzısıhha’nın kapatılması boş vermenin göstergesi”

“Hıfzsıhha’nın kapatılması boş vermişliğin en önemli göstergesi aslında” diyen Aysun Hatipoğlu, kısa vadede atılması gereken adımlarla birlikte, Türkiye’de koruyucu hekimliğin oturtulduğu, sevk zincirinin kurulduğu ve bölgesel olarak laboratuvarların sağlıklı olarak kurulup Avrupa ile entegre edildiği; verimsizliklerin ortadan kaldırıldığı bir yapının 3 yıl içinde kurulabileceğini belirtti. Türkiye’de koruyucu hekimliğin birinci basamakta hizmet olarak verileceğini, kronik hastalık yönetimi ve aile hekimliği ile birlikte insanların sevk zinciri içinde daha iyi tedavi olacağını belirterek, bu yapının hızla oluşturulacağını açıkladı.

GSYH’den sağlığa ayrılan pay çok düşük

Sağlık alanında yapılan harcamanın çok büyük verimsizlikler taşıdığını kaydeden Aysun Hatipoğlu, “Bahsettiğimiz planları yapınca, verimsizlikleri ortadan kaldırılıyor. En pahalı sağlık hizmetini, en basit hastalıklara vermeyerek başlıyorsunuz. Bunun gibi binlerce verimsizlik var. Oradan ciddi bir maliyet avantajı sağlanacak. Bunun yanı sıra aslında sağlık harcamalarını artırmalıyız. GSYH’den sağlığa ayrılan pay oldukça düşük halde. Az olan harcama dahi büyük verimsizlikleri taşıyor. Bütün bu verimsizlikler ortadan kalkacağı için hekimlerin, sağlık personelinin özlük hakları da iyileştirilecek imkan bulunacak” diye konuştu.