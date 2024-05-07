İhmal edilirse ölüme bile yol açıyor! Bu belirtiler varsa dikkat

Ülkemizde her 4-5 evden birisinde bir astımlı hasta bulunduğunu işaret eden Medical Park Karadeniz Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü, Dünya Astım Günü nedeniyle uyarılarda bulundu.

“Astım ölümleri, diğer pek çok hastalıktan ölümlere göre çok daha genç ölümlerdir”

Astım tedavi edilmediğinde kişinin yaşam kalitesini çok bozduğunu ve bazen ölümlere neden olabileceğinin altını çizen Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü, “Astım ölümleri, diğer pek çok hastalıktan ölümlere göre çok daha genç ölümlerdir. Eğer zaman zaman bilinen veya bilinmeyen tetikleyici faktörlerle ortaya çıkan; tedaviyle veya tedavisiz bir süre sonra gerileyen, ama sık sık tekrarlayan, özellikle sabaha karşı sizi uykudan uyandıran nefes darlığı, hışıltılı solunum, öksürük ve göğüste sıkışma hissi gibi yakınmalarınız varsa sizde astım olabilir. Astımlı hastaların birçoğunda hapşırma, burunda kaşıntı, akıntı, tıkanma ve geniz akıntısı gibi alerjik nezle belirtileri de eşlik edebilir” dedi.

“Hastaların çoğu ev tozuna, polenlere ve kedi-köpek alerjenlerine duyarlı”

Astımlı hastaların büyük çoğunluğunda ev tozu akarlarına, polenlere, küf mantarlarına, kedi ve köpek alerjenlerine karşı duyarlılık saptandığına dikkat çeken Prof. Dr. Özlü, “Astım kolay tanı konulan ve tedaviyle kontrol altına alınabilen bir hastalıktır. Güncel tedavilerle astımı olan hastalar, astımı olmayan kişiler gibi normal bir yaşam sürdürebilmektedir. Astımın kontrol altına alınması için hekim ile hastanın, çocuk hastalar için ailesinin işbirliği yapması gerekmektedir” diye konuştu.

“Keskin kokular, nem ve duman ataklara yol açabilir”

Astımla zaman zaman başka hastalıkların da karıştırılabileceğine işaret eden Prof. Dr. Özlü, dikkat edilmesi gerekenler hakkında şu bilgileri paylaştı:

“Astımla karışabilecek durumlarla ayırıcı tanısının yapılması, hasta için en uygun tedavinin seçilmesi, eşlik eden hastalıklar varsa tedavisi, tetikleyici faktörlerden uzaklaşma, tedaviye uyum, nefes yoluyla alınan ilaçların doğru yöntemle kullanılması ile astım başarıyla tedavi edilir. Bazen meslekler, gıdalar, keskin kokular, nem, duman, işyeri ortamında maruz kalınan gaz ve tozlar, bazı ilaçlar, solunum yolu enfeksiyonları, mevsim ve iklim değişimleri astımlı hastalarda kötüleşmeye, akut astım ataklarına yol açabilir. Günümüzde astım tedavisinde kullanılan etkin ve güvenli ilaçlara sahibiz.”