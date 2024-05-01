‘1Tech Kadın’ projesi, dijital girişimciliği teşvik edecek

ADNAN AÇIKGÖZ / MERSİN

Kentteki kadın gücünün yüksek teknoloji, mühendislik, tasarım ve bilişim gibi çağın iş kollarına uyumunu sağlamak ve kadın girişimciliğini teşvik etmek amacıyla hazırlanan ‘1TechKadın’ projesi, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Atölye 1886 Endüstriyel Tasarım ve KOBİ Danışmanlık Merkezi’nde tanıtıldı. Kadınlara yönelik birçok proje hayata geçirdiklerini belirten TOBB Mersin Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Başkanı Ayla Harp; dış ticarette, sanayide, tarımda ve kooperatifte kadın elinin önemine dikkat çektiklerini, bugün de ‘1Tech Kadın’ ile ‘teknolojide kadın eli’ vurgusu yaptıklarını söyledi. Projeyle gelecek ekonomisinin temeli olan teknoloji dünyasına ve dijital dünyaya kadınların daha çok katılım göstermesinin önünü açmak istediklerini bildiren Ayla Harp, “Projemizin sloganını ‘ilham ver, destek ol ve güçlendir’ olarak belirledik. Rol model kadın sohbetleriyle ilham verecek, dijitalleşme noktasındaki ön yargıları yıkacağız. Eğitimlerle, atölye çalışmalarıyla ve stajlarla destek olacağımız kadınlarımızı iş hayatına dâhil ederek güçlendireceğiz” dedi.

Egemenlik kırılacak, festivalle yetenekler sergilenecek

Kadınların dijital dünyada erkekler kadar yer almamasının temel nedenlerinden birinin, genç kızların ortaokul ve lise yıllarında bu alanlara yönlendirilmemesi olduğunu kaydeden Ayla Harp, erkek egemenliğindeymiş gibi algılanan teknoloji üzerindeki bu düşüncenin kırılması gerektiğini aktardı. Eğitim kurumlarıyla iş birliği yaparak, okulların bu konuda daha teşvik edici olmalarını sağlayacaklarından bahseden Ayla Harp, “Mesleği ne olursa olsun ekonominin parçası olmak isteyen tüm kadınları dijital beceriler ve yeteneklerle bu yeni dünyaya entegre etmek istiyoruz. Bu kapsamda yıl içinde 1Tech Kadın Teknoloji Festivali’ni düzenlemeyi hedefliyoruz. Türkiye’deki teknofest daha çok erkek grupların yarıştığı bir organizasyon olarak görülüyor. Burada bir ayrım yaparak sadece kadınlarımızın olduğu bir festival düşünüyoruz” diye konuştu.

“Kadın yoksa değerler yarım kalır”

MTSO Yönetim Kurulu Üyesi Gökben Gökbulut ise kadını yok sayarak gelişmenin mümkün olmadığını dile getirdi. Sürdürülebilir kalkınmada kadın istihdamının önemini vurgulayan Gökbulut, “Sosyal, siyasi ve ekonomik hayatta kadın yoksa yaratılan her değer yarım kalmaya mahkûmdur. Konu kadın ve erkeğin ekonomiye ve yaşama dönük omuz omuza mücadele etmesi, katkı sunma çabasıdır” ifadelerini kullandı.