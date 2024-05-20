BoFA: Türkiye için iki önemli kaygı taşıyoruz

Bank Of America Global Research, Türkiye'de sıkı para politikası ve yeni ekonomik programa desteğin hem yerli hem de yabancı yatırımcıların daha olumlu olmasını sağladığını belirtti.

Türkiye'de özel sektörün şimdi ekonomide yavaşlama hissettiğini ve para politikasının yeterince sıkı olduğuna inandıklarını ifade ettiğini belirten BoFA, mali önlemlerin etkili olması durumunda bütçe açığının yüzde 5'in altına çekilebileceğini kaydetti.

Kur üzerinde baskı devam diyor

Dövize yönelik yurt içi spekülatif akışın tersine döndüğünü ancak yurt içi ve yurt dışı akışların 49 milyar dolarlık net pozisyona rağmen kur üzerindeki baskıyı sürdürdüğünü ifade etti.

Banka değerlendirmesinde TL'de kalabalık pozisyonlaşma ve enflasyondaki durumun en büyük endişe kaynağı olduğuna dikkat çekerek, veriler iyileşmeye devam ederken daha olumlu bir hava beklediklerini kaydetti.