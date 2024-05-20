Merkez'in net rezervleri seçim sonrası 51 milyar dolar arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) rezerv kalitesini artırmaya devam ediyor.

Bankanın verilerinden yapılan hesaplamalara göre, swap hariç net rezervi geçen hafta 9,5 milyar dolar iyileşti. Son veriyle birlikte TCMB'nin swap hariç net rezervi eksi 14,1 milyar dolara yükseldi.

Bloomberg HT'nin derlediği bilgilere göre; seçimden önce swap hariç net rezerv eksi 65,5 milyar dolar ile rekor düşük seviyeyi görmüştü. Seçimden sonra ise yapılan döviz alımlarıyla swap hariç net rezervde 51 milyar dolara varan artış gerçekleşti.

Şimşek rezervlerin arttığına dikkat çekmişti

TCMB'nin swap hariç net rezervlerinde görülen iyileşme Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in de gündemindeydi.

TRT Haber'e çıkan Şimşek, konuyla ilgili olarak şu ifadeleri kullandı:

"Piyasadan döviz almasak lira 30'un altına, 20'li rakamlara düşerdi. Merkez Bankamız bu kadar döviz biriktirmeseydi, gelen dövizi satın almasaydı lira nominal olarak değer kazanacaktı. Biz rezerv biriktirdik çünkü rezerv pozisyonumuzu güçlendirmemiz lazım.

Kendimize geçen sene, yani bu programı başlattığımızda 1 yıllık geçiş dönemi öngördük. 'Haziran 2023 ila Haziran 2024 arasına dezenflasyona geçiş dönemi' dedik. Kur politikasında da bir geçiş dönemi. Piyasa mekanizmasının daha çok efektif bir şekilde çalışacağı, yani her şeyin piyasada belirlendiği bir döneme doğru evrildik ve evriliyoruz. Dolayısıyla bizim bir kur hedefimiz yok. Şu anda kura herhangi bir müdahale yok ama döviz rezervi Merkez Bankamız biriktiriyor. Çünkü rezerv pozisyonumuzu güçlendirmemiz lazım. Dış şoklara karşı Türkiye'nin kırılganlığını güçlendirmemiz lazım."