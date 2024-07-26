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Söke'de maaşını alamayan fabrika işçileri kuleye çıktı

Aydın'ın Söke ilçesindeki KİPAŞ Kağıt Fabrikası'nda maaşını alamayan işçilerden 3'ü metrelerce yükseklikteki kuleye çıkarak, ödeme yapılmaması durumunda intihar edeceklerini söyledi. Jandarma ekipleri tarafından ikna edilen işçiler kuleden indirildi.

Haber Merkezi
İHA
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Söke'de maaşını alamayan fabrika işçileri kuleye çıktı
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Yaklaşık 3 aydır çalışan işçilerin maaşlarını ödemediği iddia edilen Söke KİPAŞ Kağıt Fabrikası'nda çalışan 80 kişi işten çıkartıldı.

SGK prim günlerinin eksik yatırıldığını ve ödemelerini alamadıklarını iddia eden işçiler eyleme başladı. İşçilerden 3'ü fabrika içerisinde bulunan metrelerce yükseklikteki kuleye çıktı. Paralarının ödenmesini isteyen, ödenmediği takdirde de kuleden atlayarak kendi hayatlarına son vereceklerini belirten işçileri jandarma ekipleri ikna etmek için uzun süre uğraştı.

Yapılan görüşmeler sonucunda ikna edilen işçiler kuleden indi. Kuleye çıkan işçiler jandarma tarafından gözaltına alınırken, diğer işçiler ödemelerini alıncaya kadar seslerini duyurmak için çeşitli eylemeler yapmaya devam edeceklerini belirtti.

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