İzmir'de korkutan yangın! Hastane tahliye edildi

Alınan bilgiye göre, Yenişehir Mahallesi'ndeki plastik ürünlerin bulunduğu depoda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Deponun bitişiğinde bulunan özel bir hastanede tedavi gören hastalar ekiplerce tahliye edildi.

Bakanlıktan açıklama

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İzmir Konak'taki özel bir hastanenin yanında çıkan yangın nedeniyle hastanede tedavi gören hiçbir hasta olumsuz etkilenmemiştir. Tedbiren tüm hastaların nakli gerçekleştirilmekte olup, hastalarımızın durumu ve yangının seyri yakından takip edilmektedir." denildi.

Konak Belediye Başkanı Çınarlı: Yangın kontrol altına alındı

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı, yangının plastik malzemelerin olduğu bir depoda çıktığını, binanın yanında özel bir hastane bulunduğunu ve yangının hastaneye sıçramadığını belirterek, "İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiyesinin büyük çabasıyla yangının hastaneye sıçraması engellendi. Ama önleyici tedbir olarak hastane tamamen boşaltıldı, içeride hiç hasta kalmadı. Yangın şu anda kontrol altına alındı. Bölgeye çok yaklaşamadık. Yangının neden çıktığını işin uzmanları, bilirkişiler açıklayacaktır. İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi tüm ekipleriyle buradaydı, endüstriyel söndürme araçlarıyla buradaydı. Biz Konak ve diğer ilçeler arazözlerini yolladı, su takviyesinde bulunduk. El birliği ve büyük bir dayanışmayla yangın kontrol altına alındı" diye konuştu.