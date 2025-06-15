Almanya, İsrail'e yangın söndürme malzemesi gönderecek

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Kanada'da düzenlenecek G7 zirvesine hareketinden önce Berlin’de yaptığı açıklamada, İsrail’e acil destek sağlayacaklarını duyurdu.

Merz, “İsrail bizden yangın söndürme malzemeleri sağlamamızı istedi. Bunu da derhal yerine getireceğiz” dedi.

“İran nükleer silah geliştirmemeli"

Açıklamasında İran’ın nükleer silah programına da değinen Merz, bu girişimi İsrail’in varoluşuna yönelik bir tehdit olarak nitelendirdi. “İran nükleer silah geliştirmemeli ve sahip olmamalı. Bu yalnızca İsrail için değil, tüm Orta Doğu ve uluslararası toplum için büyük bir tehdit oluşturur” ifadelerini kullandı.

Almanya Başbakanı, Tahran yönetiminin İsrail’e yönelik saldırılarını durdurması çağrısında bulunarak, bölgedeki diğer ülkelerin çatışmaların içine çekilmemesi gerektiğini vurguladı. Merz ayrıca, İsrail’in vatandaşlarını ve toprak bütünlüğünü koruma hakkına sahip olduğunu belirtti.