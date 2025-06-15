Batman'da balkon çöktü! Ölü ve yaralılar var

Edinilen bilgilere göre, Batman'ın Beşiri ilçesinin Atbağı köyünde iki katlı bir yapının balkonu çöktü. Çöken balkonun altında kalan 3 kişi hayatını kaybetti. 3'ü ağır 6 kişi ise yaralandı İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi.

3 kişi yaşamını yitirdi

Vatandaşların da yardımıyla enkaz altından çıkartılan Fırat Tarhan (26), Faris Yel (12) ve Mücahit Toy (17) olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralılardan 2'sinin durumu ağır

Yaralılar Raman Yel (19), Ahmet Veysel Yel (11), Veysel Karani Yel (15), Abdülkadir Yel (50), İbrahim Halil Yel (24) ve Halis Yel, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Yaralılardan Raman, Ahmet Veysel ve Veysel Karani Yel’in durumunun ağır olduğu öğrenildi.