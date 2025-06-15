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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt Devlet Emiri El Sabah ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuveyt Devlet Emiri Şeyh Mişal El Ahmed El Cabir El Sabah ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Haber Merkezi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt Devlet Emiri El Sabah ile telefonda görüştü
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İsrail ile İran arasındaki çatışma, bölgesel ve küresel konuların ele alındığı görüşmede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail’in İran’a yönelik başlattığı saldırılarla yeni bir savaşa tahammülü olmayan bölgedeki güvenliği riske attığını, Netanyahu hükümetinin küresel boyutta istikrar ve güvenlik sorunu oluşturduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail saldırılarının İran ile ABD arasındaki nükleer müzakere sürecini de baltaladığını, anlaşmazlığın çözümü için tek çıkar yolun bu müzakereler olduğunu belirtti.

Türkiye ve Kuveyt’in, İsrail’in Gazze’deki soykırımına ve bölgedeki saldırganlığına karşı güçlü tepkiler verdiğini, İsrail’in İran’a yönelik saldırılarla Gazze’de gerçekleştirdiği soykırımı gölgelemeye gayret gösterdiğini, buna izin verilemeyeceğini ifade etti.

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