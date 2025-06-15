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LGS 2025'te Arda Güler'li “tevekkül” sorusu dikkat çekti

Millî futbolcu Arda Güler, 2025 LGS sınavının Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi testinde yer aldı. 4. soruda, Arda Güler’in maç sonrası yaptığı sevinç hareketi örnek gösterilerek “tevekkül inancı” ile ilişkilendirme yapıldı.

Haber Merkezi
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LGS 2025'te Arda Güler'li “tevekkül” sorusu dikkat çekti
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Milli futbolcu Arda Güler, bu yıl Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan merkezi sınavda yer aldı.

Soruda, Güler’in “Bu tevekkül inancımın göstergesidir. Çünkü hayatta insanın başına iyi şeyler gibi kötü şeyler de gelebiliyor: başarıların yanında başarısızlıklar, sağlıklı olmanın yanında hastalıklar… Ben elimden geleni yapıyorum, çalışıp çabalıyorum; sonucunu Allah’a bırakıyorum” sözlerine yer verildi.

Ardından "Bu metinde 'tevekkül inancı' ile ilgili asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?" sorusu yöneltildi.

Şıklardan doğru cevap olarak öne çıkan seçenek ise B oldu: “Gayret göstermekle birlikte Allah’a güvenmektir.”

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