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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ayakkabısıyla ilgili iddiaya DMM'den yanıt!

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katıldığı bir programda giydiği ayakkabının fiyatına ilişkin bazı basın yayın organlarında yer alan haberlere, İletişim Başkanlığı tarafından açıklama yapılarak yanıt verildi.

Haber Merkezi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ayakkabısıyla ilgili iddiaya DMM'den yanıt!
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı bir programda giydiği ayakkabının İtalyan olduğu ve fiyatının ise 5550 euroyu (250 bin TL) bulduğuna yönelik iddia bazı basın yayın organlarında yer aldı.

"İddialar dezenformasyon ürünüdür"

Söz konusu iddialara İletişim Başkanlığı'ndan yalanlama geldi. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 'giydiği ayakkabının yabancı bir markanın ürünü ve fiyatının 5.550 Euro olduğu' yönündeki iddialar dezenformasyon ürünüdür" ifadeleri yer aldı.

Açıklamanın devamında ise şu ifadeler yer aldı;

"Sayın Cumhurbaşkanımızın giydiği ayakkabı, iddia edildiği gibi yabancı bir markaya ait olmayıp, tamamen yerli bir üreticinin ürünüdür. Dolayısıyla ayakkabının iddia edilen marka veya fiyatla bir ilgisi bulunmamaktadır.Sayın Cumhurbaşkanımız, milli sanayimizin gelişimine liderlik etmekte, Türkiye'nin yerli üretim kapasitesinin güçlendirilmesi ve dışa bağımlılığı ortadan kaldıracak adımları desteklemektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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