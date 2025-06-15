Bakan Işıkhan: SGK teşvikleri 8,6 milyar lirayı aştı

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Mardin’e gelen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, AK Parti Mardin milletvekilleri Faruk Kılıç ve Muhammed Adak ile AK Parti İl Başkanı Mehmet Uncu’nun da katılımıyla bir otelde düzenlenen “Medya Buluşması” programına iştirak etti.

"Ahlaki ilkelere uygun haberciliK önemlidir"

Basın mensupları ile bir araya gelen Işıkhan, teknolojinin gelişmesi ve iletişim kaynaklarının çeşitlenmesiyle birlikte bilginin de çok hızlı bir şekilde yayıldığı günümüzde gerçek ve ahlaki ilkelere uygun haberciliğin öneminin her geçen gün arttığını söyledi.

Bu sebeple gerek yerel gerekse ulusal basının bu noktada büyük bir sorumluluk üstlendiğini ifade eden Işıkhan, bu etik sorumluluğun yanı sıra basının aynı zamanda vatandaşlara ulaşma noktasında en önemli köprüleri olduğunu vurguladı.

"Hizmetlerin tanıtılması, duyurulması da ciddi bir iştir"

"Yapılan icraatlar, ortaya konan eserler ve hizmetlerin tanıtılması, duyurulması da ciddi bir iştir. Özellikle yerel haberlerin şehirlerimize ve ilçelerimize yapılan yatırımların, sunulan hizmetlerin hemşehrilerimize ulaşması anlamında önemli bir işleve sahip olduğunu vurgulamak istiyorum. Aynı şekilde yerel sorunların dile getirilmesi, milletimizin istek ve taleplerinin ortaya konulması hususunda yaptığınız işin de çok değerli olduğunu ifade etmek istiyorum. Her şartta ve her zaman görevlerini büyük bir özveri ile yerine getiren, ülkedeki tüm vatandaşların doğru haber alma hakkı için gece gündüz çalışan, emek veren tüm yerel ve ulusal basın mensuplarına şükranlarımı sunuyorum."

Mezopotamya'nın kalbinde, farklı inançların, kültürlerin ve halkların kardeşçe yaşadığı bu aziz topraklarda görev yapmanın, hizmet üretmenin mesuliyetini her zaman yüreklerinde taşıdıklarını ve taşımaya da devam ettiklerini dile getiren Işıkhan, "Biz bu topraklara sadece hizmet getirmiyoruz. Aynı zamanda bu topraklarda yaşayan her bir insanın emeğine, onuruna ve geleceğine de sahip çıkıyoruz." ifadesini kullandı.

"Mardin'de iş gücüne katılım oranı yüzde 44,5"

Mardin Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğünde toplam 273 personelin vatandaşların her türlü talebini karşılamak üzere gece gündüz hizmet sunduğunu belirten Işıkhan, kentin temel işgücü istatistiklerine ilişkin şu bilgileri verdi:

"İstihdam oranı yüzde 39,5. İşsizlik oranı yüzde 11,1. İş gücüne katılım oranı oldukça yüksek yüzde 44,5'tir. İstihdamın sektörlere göre dağılımı ise yüzde 15,6 tarım, yüzde 26,2 sanayi, hizmet sektörü de yüzde 58-59'a ulaşmış durumda."

İŞKUR aracılığıyla sadece ön bilgi vermek amacıyla gerçekleştirdikleri çok sayıda hizmet ve politikalarının bulunduğunu kaydeden Işıkhan, aktif iş gücü programlarının temel amacının özellikle dezavantajlı gruplar başta olmak üzere iş gücüne ya da istihdama katılımda güçlük çeken tüm vatandaşlara destek vermek olduğunu dile getirdi. Vedat Işıkhan, onların iş gücü piyasasına katılımlarını destekleme yönünde politikalarının ve stratejilerinin bulunduğunu, bunları başarılı bir şekilde sürdürdüklerini anlattı.

"İşsizlik oranı yüzde 8,2 çıktı en son değerlendirmede TÜİK'in. Bu işsizlik oranının son 20 yılın en düşük işsizlik oranı olduğunu da vurgulamak istiyorum" diyen Işıkhan, bunun arkasında bu uyguladıkları aktif istihdam politikalarının etkisinin bulunduğunu belirtti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, şöyle devam etti:

"İş gücü uyum programımız başta olmak üzere, Toplum Yararına Programlar (TYP) başta olmak üzere, en son İŞKUR Gençlik Programımız ve engelli istihdamını hedeflediğimiz engelsiz İŞKUR programlarımızla bu başarıya ulaştığımızı düşünmekteyim. Bunun yanında işe yerleştirme oranlarımız oldukça yüksek. İş ve meslek danışmanlarımız özellikle iş gücüne katılımının arttırılması noktasında vatandaşlarımızla doğrudan çalışmalar yapmakta. İş kulüplerimiz şimdi Türkiye genelinde yaklaşık 81 ilde örgütlenmiş durumda. Mardin'de 3 bine yakın vatandaşımız bu iş kulüplerinden yararlanmış durumda."

Işıkhan, 2009'dan bu yana TYP kapsamında Mardin'de yaklaşık 58 bin vatandaşa destek verdiklerini, iş gücü uyum programları kapsamında da kentte 22 program düzenlediklerini ve 5 bin 675 katılımcının bu kontenjandan yararlandığını aktardı.

İş gücü piyasası araştırmalarında Mardin'de ihtiyaç duyulan meslekleri sıralayan Işıkhan, şunları paylaştı:

"Özellikle makineci, dikiş, düz makineci, deri düz dikiş makinesi, deri kürk hazır giyim sektöründe tır çekici şoförü, elektrik teknisyeni ve düz dikiş makinesi kullanımı. Bakın çok basit nitelik gerektiren meslekler olmasına rağmen Mardin özelinde, temininde güçlük çektiğimiz meslekler."

Bakan Işıkhan, kentte aktif sigortalı sayısının 2002'de 46 bin 549 iken bu yıl şubat ayı itibarıyla sigortalı sayısının 190 bine ulaştığını ifade ederek, yaşlılık aylığı alan 1769 kadın, 30 bine yakın da erkek olduğunu açıkladı.

Malullük aylığı alan kadın sayısının 33, erkek sayısının ise 397 olduğunu belirten Işıkhan, vazife malullüğü, ölüm aylığı, sürekli iş göremezlik geliri verilmesi yönündeki desteklerin de sürdüğünü söyledi.

"SGK tarafından verdiğimiz teşvikler bugüne kadar 8,6 milyarı aşmış durumda"

"Sosyal güvenlik destek primi veriyoruz özellikle işverenlerimize yönelik. Ödeme güçlüğü içerisinde olan vatandaşları da Genel Sağlık Sigortası (GSS) kapsamına alıyoruz. Mardin'de de 195 bin 220 kişi primini kendisi öderken, zor durumda olan vatandaşların GSS primini devlet olarak biz ödüyoruz. Teşvikler ve destekler çok önemli bu noktada. SGK tarafından verdiğimiz teşvikler bugüne kadar 8,6 milyarı aşmış durumda. İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerimizi de sürdürüyoruz. Uluslararası iş gücü kapsamında Mardin'de çalışmak üzere 2024 yılında 148 çalışma izni ve muafiyeti sağladık. Mesleki Yeterlilik Kurumumuzun (MYK) çok önemli hizmetleri söz konusu. 18 bine yakın vatandaşımız MYK'nin mesleki yeterlik belgesini temin etmiştir."

Vali Tuncay Akkoyun da kentin, sağlanan huzur iklimi ile gerçekleştirilen yatırım, istihdam ve kalkınma programları sayesinde daha güzel yerlere geleceğini vurguladı.

Bu süreçte Bakan Işıkhan'ın Mardin'e büyük destekler verdiğini dile getiren Akkoyun, bu desteklerden dolayı Işıkhan'a teşekkür etti.

Milletvekilleri Kılıç ve Adak ile AK Parti İl Başkanı Uncu da birer konuşma yaptı. Işıkhan, daha sonra basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Programın sonunda Vali Akkoyun, Bakan Işıkhan'a çiçek vererek, Babalar Günü'nü kutladı.