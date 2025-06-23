RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den Fatih Altaylı açıklaması

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, sosyal medya hesabındaki paylaşımda, gazeteci Fatih Altaylı'nın gözaltına alınmasıyla Üst Kurullarının yaptığı tebligat arasında bağ kuran yorumların yapıldığını belirtti.

"Rutin bir idari prosedür"

Ebubekir Şahin, "Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun 27 Mart 2025 tarihli ve 2025/13 sayılı toplantısında alınan karar gereği, Altaylı'nın izinsiz internet yayını yaptığı YouTube kanalı hakkında lisans başvurusu yapılması için yasal uyarı süreci başlatılmıştır. Bu işlem, daha önce benzer durumlarda da uygulanan rutin bir idari prosedürdür. Kararın alınmasından duyurulmasına kadar geçen süreç, Üst Kurul Üyelerinin ıslak imzalarının tamamlanması, EBYS aktarımı ve birim içi onay aşamalarından oluşmakta olup adli gelişmelerle hiçbir ilgisi bulunmamaktadır." ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), dün "Cumhurbaşkanı'na tehdit" suçlamasıyla tutuklanan gazeteci Fatih Altaylı'nın YouTube kanalına ihtarda bulundu. Lisans için kanala 72 saat verilirken, aksi halde kanala erişim engeli talebinde bulunulacağı duyurdu.

Cumhuriyet Halk Partili RTÜK üyesi İlhan Taşçı ise bu duruma karşı "RTÜK, Altaylı’nın tutuklanmasını bekliyormuş!" diyerek tepkisini dile getirdi. Taşcı, X hesabından "Gazeteci Fatih Altaylı’nın tutuklanmasının üzerinden 24 saat geçmeden RTÜK youtube kanalının lisanslanması ihtarda bulundu" dedi.