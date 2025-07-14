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DEM Parti İmralı Heyeti, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile çarşamba günü görüşecek

DEM Parti İmralı Heyeti, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile daha önce program yoğunluğu gerekçesiyle iptal edilen görüşmeyi 16 Temmuz Çarşamba günü saat 11:00’de gerçekleştirecek.

Haber Merkezi
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DEM Parti İmralı Heyeti, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile çarşamba günü görüşecek
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DEM Parti İmralı Heyeti, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile daha önce program yoğunluğu gerekçesiyle iptal edilen görüşmeyi 16 Temmuz Çarşamba günü saat 11:00’de gerçekleştirecek.

Görüşme ertelenmişti

Önceki hafta DEM Parti’den yapılan açıklamada görüşmenin ertelendiği bildirilmişti.

DEM Parti açıklamasında, "Bu program, program yoğunluğundan dolayı ertelenmiştir. Yeniden görüşme tarihi, saati netleştiğinde bilgilendirme yapılacaktır" ifadelerine yer verilmişti.

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