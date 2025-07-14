DEM Parti İmralı Heyeti, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile çarşamba günü görüşecek
DEM Parti İmralı Heyeti, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile daha önce program yoğunluğu gerekçesiyle iptal edilen görüşmeyi 16 Temmuz Çarşamba günü saat 11:00’de gerçekleştirecek.
DEM Parti İmralı Heyeti, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile daha önce program yoğunluğu gerekçesiyle iptal edilen görüşmeyi 16 Temmuz Çarşamba günü saat 11:00’de gerçekleştirecek.
Görüşme ertelenmişti
Önceki hafta DEM Parti’den yapılan açıklamada görüşmenin ertelendiği bildirilmişti.
DEM Parti açıklamasında, "Bu program, program yoğunluğundan dolayı ertelenmiştir. Yeniden görüşme tarihi, saati netleştiğinde bilgilendirme yapılacaktır" ifadelerine yer verilmişti.