Adana’nın sahil ilçesinde dolu şoku

ADANA/EKONOMİ

Sıcak bir iklime sahip olmasıyla bilinen Karataş’ta 09.00 – 10.00 saatleri arasında başlayan dolu yağışı yarım saatten uzun sürdü. Bölge insanlarının alışık olmadığı iklim olayında, fındık büyüklüğündeki dolu taneleri ilçe merkezi beyaza bürüdü.

Karpuz fidelerinin dikilerek, seraların kapatıldığı bir dönemde yaşanan olay, sera naylonlarının yırtılmasına neden oldu. Bölgedeki narenciye ağaçlarının yaprakları da dolu nedeniyle zarar gördü.

Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri bölgeyi ziyaret ederek, hasar gören tarım alanlarında inceleme başlattı. İncelemelere TARSİM ekiplerinin de katıldığı öğrenildi. Dolu yağışının etkili olduğu arazilerin miktarı ile özellikle seralarda meydana gelen zararın boyutunun incelemelerin tamamlanmasından sonra netleşeceği belirtildi.