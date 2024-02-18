Kosovalı Bakan, Adana iş dünyasını yatırıma davet etti

ADANA/EKONOMİ

Kosova Cumhuriyeti Bölgesel Kalkınma Bakanı Fikrim Damka ve beraberindeki heyet Adana Sanayi Odası’nda (ADASO) Türkiye-Kosova ikili ticari ilişkilerin görüşüldüğü toplantıya katıldı. Toplantının açılışında konuşan ADASO Başkanı Zeki Kıvanç, Türkiye ile Kosova arasındaki işbirliği hakkında değerlendirmelerde bulundu.

İki ülkenin ortak tarihi geçmiş ve dostluk bağlarına dikkat çeken Kıvanç, “2023 yılında Türkiye ve Kosova’nın ikili ticaret hacmi 2022 yılına oranla yüzde 4.5 artış ile 694 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. 2023 yılında ise Türkiye’nin Kosova’ya ihracatı 674 milyon dolar, Kosova’dan ithalatı 19.5 milyon dolar olmuştur. Adana’mız ve Kosova’nın ikili ticaret hacmine baktığımızda ise 2023 verilerine göre 3.1 milyon dolar ihracat ve 33 bin dolarlık ithalat gerçekleşmiştir. Bu rakamlar istediğimiz seviyelerde değildir. Çok daha yukarılara çıkarılması beklenti ve arzumuzu ifade ederek, iş birliğimizin artması için daha çok Kosovalı iş adamlarını ilimizde görmek istiyoruz” dedi.

Kosova Cumhuriyeti Bölgesel Kalkınma Bakanı Fikrim Damka da Türkiye’nin Kosova ile ticaretinde en büyük ticari partner ülke olduğunu belirtti. Damka, “Kosova’da birçok Türk yatırımcısı mevcuttur ve bölgede çok sayıda Türk vatandaşı yaşamaktadır. Bu, Türkiye ile Kosova arasındaki ilişkilerin sadece ticari değil, aynı zamanda kültürel ve sosyal bağların da güçlü olduğunu göstermektedir" dedi. Damka ayrıca, Kosova'nın yatırım ortamı ve fırsatları hakkında bilgi verdi, Türk iş insanlarını ülkesinde yatırım yapmaya ve iş birliği fırsatlarını değerlendirmeye davet etti. Kosova'nın istikrarlı ve dinamik bir ekonomik ortama sahip olduğunu vurgulayan Damka, ülkenin özellikle enerji, tarım, turizm, altyapı ve bilgi teknolojileri gibi alanlarda yatırım yapmak için birçok fırsat sunduğunu belirtti.