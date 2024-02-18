NİHAT DELİBAŞI / DENİZLİ

2023 başında kilogramı 400 TL olan Denizli kebabı bir yıl içinde yüzde 300 zamlandı. Denizli Tandır Kebabı ve Kültürel Lezzetleri Yaşatma Derneği Başkan Yardımcısı Mehmet Debelekoğlu, zam kararında artan girdi maliyetlerinin etkisine değinirken Denizli Kasaplar Odası Başkanı Hasan Hüseyin Öz kuzu etinin kilogramı 430 TL’ye yükselmesinin zamda en büyük etken olduğunu dile getirdi.

Tarihi 1800’lü yılların ortalarına kadar giden ve Denizli’nin geçmişinden gelen kültürel mirası Denizli Tandır Kebabı zamlandı. Şehrin en önemli lezzetleri arasında yer alan, yerli ve yabancı turistlerin büyük ilgi gösterdiği Denizli Kebabının kilosu bin 600 liraya çıktı. Ocak ayı sonundan itibaren uygulamaya konan zamla birlikte tüketicinin kg siparişi yerine porsiyon ya, 500- 600 kg’lık siparişlere yöneldiğini belirten Denizli Kasaplar Odası Başkanı Hasan Hüseyin Öz, “Yem maliyetleri çok arttı. Süt kuzu talebi karşısında kuzu sayısı az. Kuzunun karkas(kemikli) kg fiyatı 430 TL’yi buldu. İlk fiyat uygulanmaya başladıktan sonra tüketimde bir miktar düşme oldu. Bağımlılık yapan lezzet Denizli Kebabında yarı, kg, 600 gramlık siparişler ağırlık kazandı” dedi. Öz, birkaç ay içinde tüketimin eski seviyelerine gelmesini beklediklerini dile getirdi.

Kuzu etinin fiyatını İzmir belirliyor

Denizli Tandır Kebabı ve Kültürel Lezzetleri Yaşatma Derneği Başkan Yardımcısı Mehmet Debelekoğlu ise kuzu üreticisinin İzmir’de büyük bir zincir marketin alım fiyatını takip ederek fiyat belirlediği kuzu etinin geçtiğimiz yılın bu dönemlerinde 170 TL olduğunu belirterek, “Şu an üretici, İzmir market fiyatı 430 TL diyor. 380- 400 TL’ye kuzusunu satmıyor. Kebapçı kuzu bulmakta zorluk çekiyor” dedi. Kebapta fire oranının yüzde 50’yi aştığını yanı sıra işçilik giderlerindeki artışa dikkat çeken Debelekoğlu, “Kebapla servis ettiğimiz pidenin tanesi 15 TL oldu. Yine kebapla birlikte servis ettiğimiz domates, biber soğan fiyatı malum. Ayrıca çobandan aldığımız kuzuda yüzde 2, satarken yüzde 10 KDV yükü bizim sırtımızda” diyerek bu unsurların fiyat artışına sebep olduğunu kaydetti. Debelekoğlu, zam sonrası kebap tüketimde büyük düşüş olmadığını, esnafın cirolarından memnun olduğunu sözlerine ekledi.