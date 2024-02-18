Çatalbaş Enerji Avrupa’ya adım atıyor

Eray ŞEN/ADANA

Çatalbaş Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Çatalbaş, şirketin son dönem faaliyetleri ve hedeflerini EKONOMİ’ye anlattı. Türkiye’nin en hızlı büyüyen şirketleri listesinde sektöründe birinci, tüm sektörlerde 6’ncı firma olduklarını vurgulayan Çatalbaş, “Şirketimizin kurulduğu 2015 yılından bu yana otomasyon, yenilenebilir enerji, elektrik taahhüt alanında yaptığımız işler ile her yıl ortalama yüzde 500 büyüdük” dedi.

“Depolamalı GES’te 10 milyon dolarlık yatırım yapıyoruz”

Çatalbaş, yenilenebilir enerjinin depolama ve imalat dahil her alanında yatırım yapmak istediklerini, Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi’nde (AOSB) kurdukları yeni tesislerin bu hedefe yönelik olduğunu söyledi. Adana OSB’deki mevcut tesislerinin 4 bin metrekaresi kapalı olmak üzere 5 bin 700 metrekareden oluştuğunu belirten Çatalbaş, “GES’de depolamalı güneş santrallerinin depolama kısımlarını üretmek istiyoruz. Bunun için yeni arazi aldık. İki katlı olarak toplamda 12 bin metrekare kapatacağız. Depolamalı alanda imalat başlatacağız” bilgisini verdi.

Yeni tesisin ilk yatırım bütçesinin 3-4 milyon dolar olacağını, işletme sermayesi gibi unsurlarla birlikte 10 milyon dolar tutacağını kaydeden Çatalbaş, “Süreç yaklaşık iki yılda meyve vermeye başlayacak. Bir firma ile üretim anlamında prensipte anlaştık. Forklift, araç imalatçıları, yeni elektrikli araçlarda akü grupları koymak isteyenler gibi geniş bir pazar var. İleride Ortadoğu, Afrika, Avrupa gibi coğrafyalar da hedef pazar olacak” dedi. Halen 85 kişilik ekiple çalıştıklarını bildiren Çatalbaş, öz kaynakları ile yaptıkları tesiste yaklaşık 25 kişilik ek istihdam sağlayacaklarını kaydetti.

Yeni yatırımlar kapsamında mevcut tesislerinin çatısına 600 KW’lık GES kurmaya başladıklarını açıklayan Çatalbaş, “Yeni bina bitince 1 MW da oraya kuracağız” dedi. Şirket olarak yaptıkları yatırımlarla büyümeye devam etmeyi hedeflediklerini belirten Çatalbaş, şöyle konuştu:

“Bu sene artık ulusal bir firma olduk. Merkezimiz Adana. Ege, Marmara, Akdeniz bölgelerinde işlerimiz var. İstanbul’da ofisimiz var. Ege ve Ankara’da home office çalışıyoruz. Güneydoğu bölgesinde Gaziantep’te ofisimiz var. Tüm Türkiye’de iş kovalayan bir firmayız. Bu süreçte Tüpraş ile de Koç ile de Migros ile de masaya oturuyoruz. Yönümüzü önce Türkiye, sonra Avrupa olarak belirledik. Almanya’da bir ön şirket kurduk. Orada yine arazi ve çatı GES’ler yapacağız yapacağız.”

“Öncelikli hedef çatılar olmalı”

Türkiye’nin yenilenebilir enerji potansiyelinin yüksek olduğunu söyleyen Çatalbaş, sektör hakkında şu değerlendirmeyi yaptı: “Ama bu potansiyel ne kadar doğru kullandırılıyor? Öncelikli amaç tüketildiği yerde bu elektriğin üretilmesi, yani çatılarda. Nakil hatları maliyetleri olmadan, arsalar heba olmadan, çatılar öncelikli olmalı. Hala boş çatılar çok fazla. Boş çatılar varken farklı alanlarda yatırımı teşvik etmek ne kadar doğru? Ayrıca, arazi süreçlerindeki arazi lisansları ya da izinleri gerçek tüketicilere verilmeli. Yatırım fırsatını elektriği tüketene verdiğimizde, işine yatırır, rekabet gücünü artırır, yeni yatırımlara girer. Türkiye’de toplum kurulu GES gücü 12 GW’ları buldu. Ülkede her yıl minimum 3 GW kuracak potansiyel var.”