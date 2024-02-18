Yavuzçehre Vakfı’nın 'Eşitlemek' sergisi açıldı

NİHAT DELİBAŞI / DENİZLİ

Dijital ve drone olmak üzere 2 kategoride düzenlenen yarışmaya 64 ilden toplam 197’si kadın ve 567’si erkek olmak üzere 764 fotoğrafçı katıldı. Toplam 2 bin 669 eserin yer aldığı yarışmada drone kategorisinde birincilik, ‘Tarım İşçileri’ isimli fotoğrafıyla Hakan Kuyumcu’nun oldu. Bekir Büyükgöz ise ‘Emekçi’ fotoğrafıyla dijital özel ödülüne layık görüldü.

Denizli Sanayi Odası Başkanı Selim Kasapoğlu ile Denizli Sanayiciler ve İş İnsanları Derneği Başkanı Nuri Turgut’un yan ısıra Denizli iş dünyasından birçok ismin katıldığı açılış töreninde konuşan Ali Yavuzçehre Vakfı Başkanı Ahmet Yavuzçehre; “Vakıf olarak da hem rahmetli babamın adını yaşatmakla uğraşıyoruz hem de şehrimizde insanların gözünden kaçan noktalara dikkat çekmeye çalışıyoruz. Rahmetli babam çok sporcu bir kişi olduğu için onu devam ettirecek çalışmalar yaptık. Özellikle bu felaketleri yaşadığımız yıllarda emeğe dikkat çekmek ve onun farkındalığını yaratmak için yaptığımız bir fotoğraf yarışmasıdır” dedi.

Yavuzçehre, geleneksel hale getirmeyi hedefledikleri yarışma sergisini üniversitelerde ve Türkiye’nin belli yerlerinde devam edeceğini dile getirdi. Sergi, 22 Şubat Perşembe gününe kadar ziyaret edilebilecek.