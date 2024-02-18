'İzmir’in sağlık alanında eğitim seçenekleri çok gelişmiş'

İZMİR / EKONOMİ

İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Üyesi Oğuz Özkardeş, “İzmir’in ‘sağlıklı kent, sağlıklı yaşam: İzmir’ sloganı ile öne çıkabileceğine dikkat çekerek, “Türkiye Turizm Tanıtıma ve Geliştirme Ajansı’nın (TGA) sağlık turizmine verdiği önem kentimiz için büyük bir fırsat. Odamız ve TGA işbirliği halinde kentimizdeki sağlık turizminin gelişimi için projeler üretmeye devam edeceğiz” dedi.

İzmir Valiliği’nin talebi, TGA koordinasyonu ve İZTO’nun ev sahipliği ile düzenlenen, İzmir Sağlık Turizmi Değerlendirme Toplantısı’na ilişkin değerlendirmede bulunan Özkardeş, “İzmir’in sağlık turizminde en büyük avantajlarından bir tanesi sağlık alanında eğitim seçeneklerinin çok gelişmiş olması. Eğitimciler ile sağlık turizmi paydaşlarının aynı kentte bir arada bulunması sektörün gelişimi için önemli bir ivme yaratıyor. Kentimizde 5 tıp fakültesi hastanesi var. Bunların yanı sıra sağlık eğitiminin önemli bileşenlerini oluşturan bakım hizmetleri gibi alanlarda da çok değerli eğitim kurumlarımız mevcut” dedi.

İzmir’de sağlık turizmi alanında faaliyet gösteren tüm paydaşların sinerji içinde olmasının önemine dikkat çeken Özkardeş, “Başta, İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener olmak üzere tüm yönetim kurulumuz göreve geldiği ilk günden beri bu sinerjinin oluşması ve devam ettirilmesi için hassasiyet gösterdi. TGA’nın sağlık turizmine verdiği önem kentimiz için büyük bir fırsat. Odamız ve TGA işbirliği halinde kentimizdeki sağlık turizminin gelişimi için projeler üretmeye devam edeceğiz. Bugün burada sektörün analiz edilmesi amacıyla atmış olduğumuz ilk adım, gelecek günlerde sektörün sürdürülebilir ve uzun vadeli olarak büyümesi için devam edecek” diye konuştu.

“Uçuş sayısı artırılmalı”

İzmir’e yönelik direkt uçuşların arttırılması ve çeşitlendirilmesine yönelik çalışmaların bir ayağının sağlık turizmi ile bağlantılı olduğunu söyleyen Özkardeş, “İzmir’de yeni hayata geçen şehir hastanelerinin teknik altyapısı ve gelişmiş insan gücü ile onkolojiden genel cerrahiye kadar uzun süreli tedavi imkanı sunduğu göz önüne alındığında Afrika’dan, Orta Doğu’dan ve Azerbaycan’dan hastaların kentimize getirilmesi için uçuş ağımızın arttırılması büyük önem taşıyor” ifadelerini kullandı.

İzmir’in “Sağlıklı kent, Sağlıklı yaşam: İzmir” sloganı ile öne çıkabileceğini söyleyen Özkardeş, “İzmirliler olarak iyi yaşamayı seven bir halkız. Endemik bitkilerimiz, ılıman iklimimiz, temiz havaya sahip özel alanlarımız, termal kaynaklarımız ve daha önce de vurgu yaptığım gelişmiş / eğitimli insan kaynağımız büyük fırsatlar” dedi.