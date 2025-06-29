Egeli ihracatçılar Çin’e 1 milyar dolar ihracat hedefi belirledi

İZMİR / EKONOMİ

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB), 2025 yılında Çin'de üç fuarda milli katılım organizasyonu gerçekleştiriyor. Xiamen Doğal Taş ve Teknolojileri Fuarı'nın ardından, EİB, 26–30 Haziran tarihleri arasında Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nin başkenti Urumçi'de düzenlenen Çin Avrasya Emtia ve Ticaret Fuarı’na katıldı.

2 bin 800'den fazla katılımcının yer aldığı fuar, Asya-Avrupa İş birliği ve İpek Yolu Refahını Paylaşmak temasıyla gerçekleştirildi. EİB'nin milli katılım organizasyonu kapsamında BSA Professional Management Services, Oba Global Logistics, Kırlıoğlu Tarım gibi firmalar ile Ege Tarım, Demir-Demirdışı Metaller ve Tekstil İhracatçı Birlikleri info stantları yoğun ilgi gördü.

EİB’nin Çin’deki üçüncü milli katılımı ise 5–10 Kasım tarihlerinde Şanghay’daki Çin Uluslararası İthalat Fuarı’nda gerçekleşecek.

Ertan; “Türk ürünlerinin Çin’e girişi için stratejik bir nokta”

Fuarla ilgili değerlendirmelerde bulunan Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği Başkanı Yalçın Ertan, “Çin’in Batıya açılan kapısı olan Urumçi’de EİB olarak gerçekleştirdiğimiz Milli Katılım Organizasyonumuz, sürdürülebilir, uzun soluklu ve karşılıklı güven içeren iş birlikleri kurma hedefimize büyük katkı sağladı. Biz de bu fuar vesilesiyle Türk ürünlerinin güvenilirliğini, kalitesini ve rekabetçiliğini Urumçi pazarına tanıtmayı amaçladık. Türkiye’nin ihracat hedeflerini destekleyerek bölgesel iş birliği ve ticari çeşitliliği artırmayı amaçlayan Birliğimiz, önümüzdeki süreçte de uluslararası pazarlarda Türk sanayi, tarım ve hizmet sektörlerinin görünürlüğünü güçlendirmeye devam edecek. EİB’in en çok ihracat yaptığı ülkelere baktığımızda Çin, 6 sıra birden yükselerek 15. sıradan, 9. sıraya ilerledi. Çin’e yaptığımız ihracat yüzde 54’lük artışla 302 milyon dolardan 465 milyon dolara yükseldi. Çin ile ticari temaslarımızı artırarak önümüzdeki 3 yılda EİB’den Çin’e 1 milyar dolar ihracat hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

Sertbaş; “Hazır giyimde yeni pazarlar bulmak için buradayız”

Hazır giyim sektörünün ana ihracat pazarı olan Avrupa’daki ekonomik daralma nedeniyle yeni pazarlara yönelmelerinin kaçınılmaz hale geldiğini vurgulayan Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Burak Sertbaş, “Bu doğrultuda pazar çeşitliliğimizi artırmayı ve özellikle Çin ile olan ticari ilişkilerimizi hazır giyim özelinde güçlendirmeyi hedefliyoruz. Burada bulunmamızın temel amacı da bu. Amacımız, Çin pazarını daha yakından tanıyarak, uzun vadede Avrupa Birliği dışındaki ülkelerle de güçlü ticari ortaklıklar kurmak.” ifadelerini kullandı.

Özdemir; “Türkiye-Çin arasındaki dış ticaret 50 milyar dolara yaklaşıyor”

Çin’le 50 milyar dolara yaklaşan ticaret hacmine ve Türkiye’nin yüksek katma değerli ürün ihracatına dikkat çekerek Pekin Ticaret Başmüşaviri Atakan Özdemir, “Çin ve Türkiye arasındaki ticaret ve yatırım ilişkileri, ekonomik iş birliğini derinleştirme konusundaki karşılıklı taahhüdümüzü yansıtan yeni zirvelere ulaşmıştı. Neredeyse 50 milyar ABD dolarına yaklaşan ikili ticaretimiz, Türkiye'nin Çin'e sadece hammadde veya maden ihraç etmekle kalmayıp, aynı zamanda makine, otomotiv parçaları ve tekstil gibi yüksek katma değerli ürünler ihraç ederken, ileri teknoloji ve endüstriyel ekipman ithal etmesiyle de gelişmeye devam etmekte” dedi.