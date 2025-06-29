Enerjinin geleceği Maxxen ile şekilleniyor

İZMİR / EKONOMİ

Yenilenebilir enerji sektörünün mühendislik firmalarından Kontek Enerji, batarya depolama teknolojileri alanında güvenilir ve verimli çözümler sunan iştirak firması Maxxen ev sahipliğinde sektörü Ankara ve İstanbul’da bir araya getirdi. Kamu ve özel sektörden yöneticiler, yatırımcılar, mühendisler ve enerji teknolojileri uzmanlarından oluşan yaklaşık 600 katılımcı, Türkiye’nin enerji dönüşümüne yön verecek gelişmeleri yerinde takip etti.

Etkinliklerde, Kontek Enerji’nin 30 yıla dayanan tecrübesi ve sektöre kazandırdığı projelerle birlikte, iştiraki Maxxen’in 2030 vizyonu da katılımcılarla paylaşıldı. Yatırımcılara yeni nesil fırsatlar sunan enerji depolama sistemlerinin detayları, Maxxen’in geliştirdiği X-Series ürünleri, Türkiye’nin enerji bağımsızlığı hedefiyle planlanan 4,5 GWh kapasiteli yerli tesisi ve sürdürülebilirlik temelli iş modelleri, oturumların ana gündemini oluşturdu.

“Enerji depolama yatırımlarımız, yalnızca mühendislik başarısı değil; ulusal bir vizyonun parçası’’

Etkinliğin açılışında enerji sektörünün geleceğine ilişkin konuşan Kontek Grup CEO’su ve Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Murat Özdemir, “Bugün burada sadece bir etkinlik için değil, enerji sektörünün geleceğini birlikte şekillendirmek için bir aradayız. Enerji depolama sistemleri artık yalnızca teknik bir konu değil; sürdürülebilirlikten yatırım stratejilerine, arz güvenliğinden ihracata kadar pek çok alanın kesişim noktasında yer alıyor. Maxxen olarak bu farkındalıkla yaptığımız yatırımları, bir mühendislik başarısının ötesinde, ulusal bir vizyonun parçası olarak görüyoruz. Bu yatırımlar, Türkiye’nin enerji bağımsızlığına ve yüksek katma değerli ihracat hedeflerine doğrudan katkı sağlıyor. Yerli ve ileri teknolojilere dayalı üretim altyapımızı küresel ölçekte rekabet edecek bir seviyeye taşıyoruz. Sektör paydaşlarıyla aynı vizyon etrafında buluşmak, bizim için büyük bir motivasyon kaynağı” dedi.

“Yeni üretim tesisimizde ilk beş yılda toplam 10 GWh kapasiteye ulaşmayı hedefliyoruz”

Avrupa’daki enerji açığının yalnızca kapasiteyle değil, akıllı ve esnek çözümlerle kapatılabileceğine inandıklarını belirten Maxxen Energy Global Genel Müdürü Ruben Valiente, “Enerji depolama, iklim krizine karşı en güçlü araçlardan biri. Bugün Dünya Meteoroloji Örgütü’nün verileri, önümüzdeki beş yıl içinde 1,5°C eşiğinin aşılma ihtimalini yüzde 70 olarak gösteriyor. Bu tablo, daha fazla beklemeye yer olmadığını ortaya koyuyor. Bu bilinçle geliştirdiğimiz yeni üretim tesisimizde 2030 yılına kadar toplam 10 GWh kapasiteye ulaşmayı hedefliyoruz. Bu kapasite, Maxxen’i yaklaşık 1 milyar dolarlık bir şirket değerine taşıyacak. Ancak odağımız yalnızca enerji depolamak değil; geliştirdiğimiz akıllı sistemlerle veriyi analiz ediyor, enerji yönetimine esneklik ve öngörü kazandırıyoruz. Böylece sadece Avrupa’nın mevcut enerji açığına değil, geleceğin dinamik ve artan enerji ihtiyaçlarına da bugünden yanıt verebilecek güçlü bir altyapı sunuyoruz” diye konuştu.

Türkiye’yi enerji depolama üssüne dönüştürmeye hazırlanıyor

Maxxen’in 2025 yılında faaliyete geçirmeyi planladığı 4,5 GWh kapasiteli yerli üretim tesisi LEED sertifikalı yapısı, 20 bin 000 m² üretim alanı, CE belgeli hatları ve yapay zekâ destekli kalite kontrol sistemleriyle sadece Türkiye’nin değil, bölgenin en ileri üretim altyapılarından biri olmaya aday. Bu tesis, Türkiye’yi enerji depolama teknolojilerinde stratejik bir üretim ve ihracat merkezi haline getirmeyi hedeflerken; yüzde 70 ihracat odaklı iş modeliyle Maxxen’i de küresel enerji dönüşümünde önemli bir oyuncu konumuna taşıyor.