Polibak, Avrupa’nın ilk akredite laboratuvarına sahip firma oldu

İZMİR / EKONOMİ

Bakioğlu Holding Ambalaj Grubu Şirketlerinden birisi olan ve Türkiye’nin önde gelen plastik film üreticileri arasında bulunan Polibak, ISO/IEC 17025 Laboratuvar Akreditasyonunu alarak hem Türkiye’de hem de Avrupa’da esnek ambalaj sektöründe akredite laboratuvara sahip ilk ve tek firma olmanın gururunu yaşıyor.

6–7 Mart 2025 tarihlerinde Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından gerçekleştirilen denetimlerin ardından Polibak laboratuvarı, ISO/IEC 17025 akreditasyonunu almaya hak kazandı. Yaklaşık 1,5 yıl süren hazırlık sürecinin ardından elde edilen bu akreditasyon, laboratuvarın teknik yeterliliğinin ve yönetim sistemlerinin uluslararası standartlara uygunluğunun resmî olarak tanındığını gösteriyor. Akreditasyon kapsamında Kalınlık Tayini, Uzama-Gerdirme, Pusluluk, Sürtünme Katsayısı (COF) ve Parlaklık testlerinin uluslararası düzeyde güvenilir ve geçerli sonuçlar ürettiği belgelenmiştir.

Polibak Genel Müdürü Özgür Çertuğ, sertifikasyonun önemine değinerek, “Bu akreditasyon, yalnızca laboratuvarımızın teknik yeterliliğini değil, aynı zamanda her alanda en iyiyi hedefleyerek faaliyetlerini sürdüren Şirketimizin kaliteye ve inovasyona verdiği önemi ve mükemmeliyet yaklaşımını bir kez daha ortaya koymuştur. Her zaman en iyiyi hedefleyerek, müşterilerimize ve iş ortaklarımıza güvenilir bir partner olmaya; uluslararası standartlarda çözümler sunmaya devam edeceğiz” dedi.