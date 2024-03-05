ADASO’ya yeni genel sekreter

ADANA/EKONOMİ

Adana Sanayi Odası’ndan yapılan açıklamada, ADASO Genel Sekreteri Bora Kocaman'ın görevden ayrılması sonrasında, Zafer Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri ve Yönetim Kurulu Üyesi Veli Oğuz’un ADASO Genel Sekreteri olarak göreve başladığı ifade edildi.

Veli Oğuz Kimdir?

1975 Adana İli Aladağ İlçesi doğumlu olan Veli Oğuz, Kıcak Köyü İlkokulu, Büyüksofulu Köyü Ortaokulu ve Adana Mehmet Kemal Tuncel Lisesi'nden sonra 1997 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun oldu.

Özel sektörde bütçe ve finans konularında görev yapan Veli Oğuz, 2010 yılında Zafer Kalkınma Ajansı’nda uzman olarak göreve başlayıp ardından, İzleme ve Değerlendirme Daire Başkanı, İdari ve Mali İşler Daire Başkanı ile Genel Sekreter ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yaptı. Ajanstaki çalışmaları süresince Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa ve Uşak illerinden oluşan TR33 Bölgesinin sürdürülebilir kalkınması için planlama, araştırma-analiz, proje geliştirme ve uygulama, proje destekleme ve izleme, yatırım destek ve tanıtım ile uluslararası ağlar ve fonlar konusundaki çalışmaları yönlendirdi.

Kamu ve özel sektörde 20 yılı orta ve üst düzey yöneticilik olmak üzere yaklaşık 25 yıl görev yapan Veli Oğuz, Şubat 2024 sonunda T.C. Zafer Kalkınma Ajansı’ndaki görevlerinden ayrıldı ve 1 Mart 2024 tarihi itibarıyle Adana Sanayi Odası’nda Genel Sekreter olarak göreve başladı.