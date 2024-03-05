Kadın sanayicilerden sürdürülebilir liderlik eğitimi

ADANA/EKONOMİ

Kadın Sanayiciler Platformu üyeleri, etkinlik kapsamında Beta Enerji ve Teknoloji A.Ş.’nin konuğu oldu. Platformun İç ve Dış İlişkileri Geliştirme Komitesi Üyeleri Banu Seziş, Ela Kırmızdam Selek ve Gizem Uçurum ile platformun diğer üyeleri Beta Enerji Kurumsal İletişim Müdürü Bahar Dağsuyu Döner’in ev sahipliğinde buluştu.

Toplantıda platformun kurucu üyelerinden Ayça Çelik, yaptıkları çalışmalar hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Beta Kurumsal İletişim Müdürü Bahar Dağsuyu Döner ise üretim tesisleri, ürünleri ve pazar alanları hakkında bilgi aktardı. Beta Enerji’nin, 1999 yılında kurulduğunu, 25 bin metrekaresi kapalı olmak üzere 65 bin metrekare alanda faaliyet gösterdiklerini anlatan Döner, “Tesisimizde, yağlı ve kuru olmak üzere güç, dağıtım ve özel sargılı transformatörleri alanında faaliyet gösteren teknoloji firmasıyız. Ürettiğimiz cihazları tüm dünyaya ihraç ediyor, satış sonrası servis ve kurulum hizmeti sağlıyoruz” dedi.

Her lider kendine has özellikler taşır

Daha sonra İnsan Kaynakları Danışmanı ve Eğitmen Gizem Ağca tarafından ‘Sürdürülebilir Kadın Liderlik Eğitimi’ konulu sunum yapıldı. Ağca, günümüzde liderlerde bulunması gereken özelliklerle ilgili katı kalıplar bulunduğunu, ancak aslında her liderin kendine has özellikler taşıdığını belirterek, şöyle devam etti:

“Bu sebeple sizlerin ekip üyelerinizle daha etkin ve yapıcı bir şekilde iletişim kurabilmeniz için öncelikle kendi lider tarzınızı bilmeniz gerekir. Kadın sanayicilerin, kaynaklarını en iyi şekilde kullanması, zaman yönetimi ve verimlilik stratejilerini geliştirmesi hedeflerine uygun ekipleri oluşturması, işletmelerinin büyümesi için stratejik planlama yapabilmesi ve en önemlisi hedefledikleri başarıya ulaşabilmesi için öncelikle hangi tür lider olması gerektiğini bilmeleri gerekir”