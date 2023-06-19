“Ali Kayası, Kahramanmaraş’ın doğa turizmine katkı sağlayacak”

ALİ ESKALEN-KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, şehrin en önemli doğal güzelliklerinden Ali Kayası’nda hayata geçirilen Cam Teras ve Turizm Tesisleri’nde yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Basın mensuplarının da yer aldığı incelemelerde Başkan Güngör, bölgede yürütülen ve planlanan çalışmalar, şehrin turizm altyapısını güçlendirmek için hayata geçirilen projeler ve şehrin imarı ve inşası noktasında gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin bilgiler aktardı.

Doğa turizmine hizmet edecek

Ali Kayası Cam Teras ve Turizm Tesisleri’nin ilk etabının Ağustos sonu itibariyle tamamlanacağını müjdeleyen Başkan Güngör, “Büyükşehir Belediyesi olarak şehrimizin doğa turizmine hizmet edecek Ali Kayası’nda başlattığımız Cam Teras ve Turizm Tesisleri projemiz devam ediyor. Öngördüğümüz hedef, bu yıl Nisan ayı sonu itibariyle bu projemizi hizmete almaktı. Ancak 6 Şubat’ta yaşadığımız afetler bu süreçte aksamalara neden oldu. Deprem sonrası tekrar bu projemize devam ediyoruz. İnşallah Ali Kayası Cam Teras ve Turizm Tesisi, Ağustos sonu itibariyle tamamlanmış ve şehrimizin hizmetine sunulmuş olacak” dedi.

Kahramanmaraş’ın doğa turizmine katkı sağlayacak

Projenin devamındaki aşamalara ilişkin de bilgiler aktaran Güngör, “Ali Kayası Cam Teras ve Turizm Tesisi, 3 etaplı bir proje. Mesafe olarak şehrimize son derece yakın bir konumda bulunuyor. Ayrıca termal turizm merkezimiz Ilıca’ya da çok yakın bir alan. Kahramanmaraş’ımızın doğa turizmine çok büyük katkı sağlayacak bir proje. Projenin birinci etabında cam teras, yeme içme mekânı ve yürüme parkurları inşa ediliyor. Bölgeye 2 tane de otopark kazandırıyoruz. İkinci aşamada, buradaki iki kaya arasına bir köprü inşa edeceğiz. Üçüncü aşamada ise; Menzelet Barajı’ndan buraya tekneyle bağlantı sağlayacağız. Yine bölgede doğaseverler için kamp alanları oluşturacağız. Ağustos ayı itibariyle ilk etap çalışmalarını tamamladıktan sonra, Ali Kayası ile Edebiyat Yolu’nu birbirine bağlayan 17 kilometrelik güzergâhın asfaltını yaparak ulaşımı kolaylaştıracağız. Projemizin devamında Ali Kayası Cam Teras ve Turizm Tesisi ile Ilıca arasında yeni bir bağlantı oluşturacağız” diye konuştu.

Turizm potansiyelimizi artırıyoruz

Şehirde hayata geçirilen ve planlanan turizm yatırımlarına ilişkin de bilgiler aktaran Güngör, “Kahramanmaraş’ımızın turizm potansiyelini ve ziyaretçi sayısını artırmak için Büyükşehir Belediyesi olarak projelerimizi hayata geçirmeye devam ediyoruz. Şehrimizin en güzel mekânlarından birisi olan Yeşilgöz Mesire Alanı’nda başlattığımız ikinci etap çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah bu projemizi de Eylül ayına kadar tamamlayıp şehrimizin hizmetine sunacağız. Şairler Tepesi’nde son aşamaya geldik. Önemli bir kısmı hizmet vermeye başladı. Şu an şehrimizin en fazla ziyaretçi alan alanlarından birisi. Kadıoğlu Konağı ve Hayrigül 1-2 evlerinde başlattığımız restorasyon çalışmalarını da yıl sonuna kadar tamamlayarak butik otel restoran olarak hizmete alacağız. Kaplıca turizmi için son derece önemli bir merkez olan Ilıca’ya ulaşım sağlayan yolumuzu geçtiğimiz sene yeniledik. Buraya ulaşım sağlayan diğer yolların yenilenmesi için de bakanlıklarımızla görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Ilıca’ya bir de otel ve kongre merkezi kazandırarak turizm tesisimizin katma değerini artıracağız. Dünyanın hiçbir şehrine nasip olmayacak güzelliklerden bir tanesi de Fırnız. Buranın da tahsisinde son aşamaya geldik. İnşallah yakın zamanda Fırnız’ın disipline edilmesi ve turizme kazandırılması için çalışmaya başlayacağız” cümlelerini kaydetti.

Deprem müzesi inşa edilecek

Şehre deprem müzesi kazandırılacağını açıklamalarına ekleyen Başkan Güngör, konuşmasını, “6 Şubat’ta yaşadıklarımız gelecek nesillerimize aktarmak için Deprem Müzesi inşa edeceğiz. Ekiplerimiz proje üzerinde çalışıyor. Bu projemizi de depremin en sembol alanlarından Ebrar Sitelerinin oraya inşa etmeyi planlıyoruz” şeklinde noktaladı.