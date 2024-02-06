Altay: Habib-i Neccar Camii restorasyonu Konya-Hatay kardeşliğinin bir nişanesi olacak

MUHAMMET YİĞİTOĞLU /KONYA

Türkiye, 6 Şubat 2023’te Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde iki depremle sarılmış, Kahramanmaraş’ın yanı sıra Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis, Adana, Malatya ve Elazığ’ı da vuran asrın felaketinde 50 binden fazla kişi hayatını kaybederken, 100 binin üzerinde vatandaşımız da yaralanmıştı.

Sessiz yürüyüş gerçekleştirildi

Asrın felaketinin üzerinden tam bir yıl geçti. Depremin birinci yıl dönümünde hayatını kaybeden on binlerce vatandaşımız için anma programı gerçekleştirildi. Antakya’da depremin olduğu saat olan 04.17’de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve binlerce vatandaşın katılımıyla ilk olarak sessiz yürüyüş gerçekleştirildi.

Altay deprem şehitleri için dua etti

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, daha sonra AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman ile birlikte Fahri Öksüz Camii’nde depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımız için düzenlenen hatim duası programına katıldı. Ardından AK Parti Milletvekili Yayman ile birlikte Hatay Deprem Şehitleri Mezarlığı’nı da ziyaret eden Başkan Altay, deprem şehitlerine dua etti.

Altay restorasyonunu Konya Büyükşehir’in yürüttüğü Habib-i Neccar Camii’ni inceledi

Altay depremde büyük zarar gören ve restorasyonu Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen Habib-i Neccar Camii’nde incelemelerde bulundu. Devam eden çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Altay, depremin yıl dönümünde Habib-i Neccar Camii’nin restorasyon çalışmalarına devam ettiklerini ifade etti.

“İlk günden itibaren Hataylı kardeşlerimizin yaralarını sarmak için gayret gösterdik”

Depremin olduğu 6 Şubat günü bölgeye geldiğini ve çok uzun süre Hatay’daki vatandaşların ihtiyaçlarını gidermek için çok yoğun bir çaba sarf ettiklerini anımsatan Başkan Altay, “Büyükşehir Belediyemizin ve ilçe belediyelerimizin 3.500’e yakın personeli, 1.500’e yakın aracı bu süreçte görevlendirildi. 600’den fazla yardım TIR’ı buradaki insanların ihtiyacını gidermek için kullanıldı. Ayrıca ilk gün akşamdan itibaren hem sıcak yemeğin hem de sıcak ekmeğin çıkması konusunda ciddi çalışmalar yürütüldü. Bizzat benim başında bulunduğum süreçte de ikinci günden itibaren Hatay’ın içme suyunun sağlanmasıyla ilgili çok yoğun bir çaba sarf ettik. Ta ki Hatay’daki kriz durumu bitene kadar burada bulunarak Hataylı kardeşlerimizin yaralarını sarmak için gayret gösterdik” diye konuştu.

"Çalışmalarımız tüm Hataylılar tarafından takdirle karşılandı”

Bu süreçte Konya ve Hatay arasında bir kardeşlik bağı oluşturduklarını kaydeden Başkan Altay, “Özellikle Konyalıların Hatay’daki vatandaşlarımızın problemlerini çözmek için gösterdiği hassasiyet, gayret, personelimizin buradaki tüm zor şartlara rağmen çalışma ve gayret azmi tüm Hataylılar tarafından yakından takip edildi ve takdirle karşılandı. Bugün sokakta yürürken insanların sevgi ve muhabbetle bize sarıldıklarını ve Konyalılar adına güzel şeyler söylediklerine tekrar şahitlik etmiş olduk. Bu kardeşliğin bir nişanesi olarak Habib-i Neccar Camii’nin restorasyon çalışmalarını inceliyoruz” ifadelerini kullandı.

“Habib-i Neccar Camii sadece Hatay’ın değil, Anadolu’nun en önemli kültür ve dini yapılarından birisi”

Vakıflar Genel Müdürlüğüyle protokol kapsamında Habib-i Neccar Cami’sinin restorasyon çalışmalarını yürüttüklerini ifade eden Başkan Altay, “Burada çok titiz bir çalışma yürütülüyor. Çünkü Habib-i Neccar Camii sadece Hatay’ın değil, Anadolu’nun en önemli kültür ve dini yapılarından birisi. Dolasıyla burada çalışmaları büyük bir titizlikle yürütüyoruz. Bilim Kurulu eşliğinde ilk günden itibaren öncelikle molozların kaldırılması, tespit edilen taşların numaralandırılması ve kaldırılması çalışmaları yürütüldü. Ayrıca zemin etütleri yapılarak zemindeki işlerle ilgili çalışmalar devam ettirildi. Mevcut yapı tespit edildi, ona göre işlemler devam ediyor. Şu anda gelinen noktada Bilim Kurulunun öncülüğü eşliğinde mevcut duvarlarla ilgili çalışmalar devam ediyor. Sonra buradaki yapım aşamasına geçeceğiz” dedi.

“En önemli konu sürecin titizlikle yürütülmesi”

En önemli konunun sürecin titizlikle yürütülmesi olduğuna dikkati çeken Başkan Altay, “Çünkü burası bir deprem bölgesi. Allah korusun ileride oluşabilecek depremlerde bu tarihi yapının zarar görmemesi için gerekli tedbirleri almak için büyük bir çaba sarf ediyoruz. Özellikle Bilim Kurulumuza, Kültür Varlıkları Kurulumuza, Vakıflar Genel Müdürlüğümüze, Kültür ve Turizm Bakanlığımıza bu konuda gösterdikleri titizlikten dolayı teşekkür ediyorum. Konya Büyükşehir Belediyesi olarak bu konuda biz de en tecrübeli arkadaşlarımızı buraya görevlendirdik. Adeta iğneyle kuyu kazar gibi öncelikle molozların kaldırıldığı süreci tamamlamış olduk. Şu an itibariyle yapının yapım süreciyle çalışmalar titizlikle devam ediyor” ifadelerini kullandı.

“Amacımız burayı yeniden Anadolu’nun ve Hatay’ın kültür mirası olarak vatandaşlarımızın hizmetine sunabilmek”

Yaptıkları işin hem kültürel manada hem yapı anlamında ne kadar önemli olduğunun farkında olduklarını vurgulayan Başkan Altay, “Dolayısıyla amacımız önce burada hiç kimsenin zihninde bir şey kalmayacak şekilde mevcut durumu bir tespit edebilmek. O durum neticesinde Bilim Kurulumuzun verdiği öneriler doğrultusunda hazırlanan projeyi yerine getirmek ve burayı yeniden Anadolu’nun ve Hatay’ın kültür mirası olarak vatandaşlarımızın hizmetine sunabilmek. Bunun için büyük bir çaba ve gayret gösteriyoruz. Hatay’la ilişkilerimiz bundan sonra da devam edecek. Hataylıları bizi gördüklerinde çok yürekten ve kalpten bir sevgi ve muhabbet gösteriyor. Ben onlara teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerine yer verdi.

“Konya-Hatay kardeşliği ilelebet devam edecek”

Yürütülen çalışmayla Konya-Hatay kardeşliğinin ilelebet devam edecek zor gün kardeşliğine dönüştüğü yorumunu yapan Başkan Altay şöyle devam etti: “İnşallah Habib-i Neccar Cami’si de bunun bir nişanesi olarak sonsuza kadar yaşayacak bir eser olarak ortaya çıkacak. Ben tekrar depremde hayatını kaybeden tüm kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Devletimizin tüm imkanları buradaki yaraların sarılması için seferber edilmiş durumda. İnşallah konutların yapılması, ticari alanların yapılması, böyle kültür varlıklarının tekrar inşa edilmesiyle birlikte şehirlerimiz yeniden ayağa kalkacak ve yaşam devam edecek. Konya Büyükşehir olarak biz de bu konuda baştan itibaren sorumluluk almaya hazırız ve görevimizi en iyi şekilde yapmaya gayret ediyoruz. İnşallah bir an önce Habib-i Necar Cami’sini tamamlayarak ziyaret açmayı arzu ediyoruz. Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy bey başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Tüm bu çalışmalarda bizi talimatlandıran Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarımı sunuyorum.”