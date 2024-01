Altay: Tüm gayretimizin arkasında şehrimize duyduğumuz derin sevda var

MUHAMMET YİĞİTOĞLU/KONYA

Büyükşehir Belediyesi Taş Bina Kültür Sanat’ta düzenlenen toplantıda basın mensuplarına hitap eden Başkan Altay, Konya’ya hizmet etmek için önce Konya’yı anlamanın, taşıdığı kadim ruhu derinden hissetmenin ve Konya’ya gönülden bağlı olmanın gerektiğini söyledi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, düzenlediği basın toplantısında Büyükşehir Belediyesi’nin 2023 yılında Konya genelinde hayata geçirdiği yatırımları değerlendirdi. Her yıl olduğu gibi 2023 yılında da bütün günlerini Konya’yı daha yüksek ufuklara taşımak için vakfettiklerini belirten Başkan Altay, “Cumhuriyetimizin 100’üncü yılını kutladığımız bu dönemde Konya’mızı ülkemizin en önemli itici gücü haline getirmek için büyük çaba sarf ediyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ifade ettiği gibi Konya; varlığımızın, birliğimizin, dirliğimizin sembolü olduğu gibi Türkiye Yüzyılı'nın da teminatı olmaya devam ediyor. 2024 yılında da hemşerilerimizle birlikte tüm kazanımlarımızın üzerine yenilerini ekleyerek en güzel yarınlara yürümeye devam edeceğiz. Tüm azmimizin ve gayretimizin arkasında şehrimize duyduğumuz derin bir sevda var” dedi.

“Tüm Konyalı kardeşlerimizi gönlümüzün en derin köşesinde taşıyoruz”

Hazreti Mevlana’nın “Aşk davadır, cefa da şahidi” sözünden alıntı yapan Başkan Altay, “Sevdalı olduğumuz Konya’mız için azimle ve gayretle çalışıyoruz. Her daim böyle bir şehre hizmet etmenin bahtiyarlığını yaşıyor, ‘Konya için daha ne yapabiliriz’ derdiyle, gayretlerimizi sürdürüyoruz. ‘Her yerde olmak gibi bir duan varsa, gönüllere gir. Çünkü sevenler, sevdiklerini gönüllerinde taşırlar’ buyuran Mevlana gibi, bizler de her bir hemşerimizin gönüllerine girmek için gayret ediyor, tüm Konyalı kardeşlerimizi gönlümüzün en derin köşesinde taşıyoruz” diye konuştu.

“2024 yılında da tüm kazanımlarımızın üzerine yenilerini ekleyerek en güzel yarınlara yürümeye devam edeceğiz”

Her yıl olduğu gibi 2023 yılında da her gününü, her saatini, her dakikasını Konya’yı daha yüksek ufuklara taşımak için vakfettiklerini vurgulayan Başkan Altay, “Cumhuriyetimizin 100’üncü yılını kutladığımız bu dönemde Konya’mızı ülkemizin en önemli itici gücü haline getirmek için büyük çaba sarf ediyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ifade ettiği gibi ‘Konya; varlığımızın, birliğimizin, dirliğimizin sembolü olduğu gibi Türkiye Yüzyılı'nın da teminatı olmaya devam ediyor’ 2024 yılında da hemşerilerimizle birlikte tüm kazanımlarımızın üzerine yenilerini ekleyerek en güzel yarınlara yürümeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“2023 Nisan ve Mayıs’ta 5 milyar 326 milyon liralık yatırımı şehrimize kazandırdık”

Geçtiğimiz yılın sadece Nisan ve Mayıs ayı arasında, aralarında KONYARAY Banliyö Hattı’nın da yer aldığı Konya’ya kazandırdıkları projelerin maliyetinin 3 Milyar 862 Milyon Lira olduğunu kaydeden Başkan Altay, şöyle devam etti:

“Sayın Cumhurbaşkanımız 2 Mayıs’taki Konya Mitinginde; Konya’da Karapınar Güneş Enerji Santrali, Bozkır Barajı ve Abdülhamid Han Caddesi ile birlikte toplam yatırım bedeli 6 milyar lirayı bulan 74 kalem eser, hizmet ve projenin resmi açılışını gerçekleştirdi. Ayrıca miting sırasında Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından Büyükşehir Belediyemize ait 1 Milyar 464 Milyon Lira tutarındaki yatırım ve hizmetin daha açılışı yapıldı. Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından açılışı yapılan, Büyükşehir Belediyemize ait yatırımları da eklediğimizde; Konya Büyükşehir Belediyesi olarak bir ay içerisinde toplamda 5 Milyar 326 Milyon Liralık yatırımı şehrimize kazandırmış olduk.”

Altay 2023’te tamamlanan ve devam eden yatırımları tek tek anlattı

Geçtiğimiz yıl 6 Şubat’ta yaşanan ve 11 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremlerde Büyükşehir Belediyesi olarak Hatay’da yaptıkları çalışmaları detaylı şekilde anlatan Başkan Altay, devamında 31 ilçede tamamlanan ve devam eden yol ve altyapı çalışmalarından Büyük Larende Dönüşümüne, ilçelere kazandırılan atık su artırma tesislerinden 230 yeni otobüse, Sille Cephaneliğinin taşınmasından Konya Yeni Sanayi Sitesi’ne, Çatalhöyük Tanıtım ve Karşılama Merkezi’nden KONYARAY Banliyö Hattı’na, Cephanelik Kentsel Dönüşümünden Ağır Bakım Kentsel Dönüşümüne, Dünya Belediyeler Birliği Başkanlığı’ndan tarıma, spordan eğitime, sosyal ve kültür faaliyetlerine kadar birçok alanda hayata geçirdikleri yatırımları ve hizmetleri paylaştı.

“Tüm gayretimizin arkasında şehrimize duyduğumuz derin bir sevda var”

Konuşmasının son bölümünde Sultan Veled’in “Konya! Sen Anadolu’nun başkentisin. Her büyük şehir bir emir gibidir. Sen ise bütün şehirlerin başında padişah gibisin. Her kale parlayan bir yıldız gibidir. Sen ise bütün bu yıldızların başındaki ay gibisin” sözünden alıntı yapan Başkan Altay, “İşte bizler de şehrimizi böyle görüyoruz. Tüm azmimizin ve gayretimizin arkasında şehrimize duyduğumuz derin bir sevda var. İnşallah Konya’mız geçmişte olduğu gibi bugün ve daima ay gibi parlayama devam edecektir” ifadelerine yer verdi.

Altay Cumhurbaşkanı Erdoağan’a teşekkür etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptıkları tüm çalışmalarda en büyük destekçileri olduğunu belirterek kendisine teşekkür eden Başkan Altay konuşmasını şu sözlerle tamamladı: “Her zaman yanımızda olan bakanlarımıza, milletvekillerimize, belediye başkanlarımıza, AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Büyük Birlik Partisi teşkilatlarına ve tüm aziz hemşehrilerime yürekten teşekkür ediyorum. Konya Büyükşehir Belediyesi olarak şehrimizin küresel potansiyelini en iyi şekilde kullanarak çok daha güzel ve yaşanılabilir bir dünya için çalışmaya devam edeceğiz. İnşallah 2024 yılında da başta Gazze olmak üzere tüm dünyada akan kanın durmasını ve ülkemizin kanayan yarası olan terör belasının son bulmasını diliyorum.”