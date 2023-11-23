AMCHAM Türkiye Gaziantep’te mezun verdi

GAZİANTEP

Sertifika törenine GSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Emine Ferhan Sağım, Başar Küçükparmak, GSO Yönetim Kurulu Üyeleri Ali Can Koçak, İbrahim Kara, AmCham Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu, AmCham Genel Sekreteri Aslı Özelli, GSO Genel Sekreteri Yusuf İzzettin İymen ve kursiyerler katıldı.

Proje kapsamında, deprem bölgesinde üniversitelerin mühendislik bölümlerinden mezun olmuş ve bilgi teknolojileri, dijitalleşme gibi alanlarda kendilerini geliştirmek isteyen katılımcılara Türkiye'nin önde gelen üniversitelerinde görev yapan akademisyenler ve alanında uzman profesyoneller tarafından online eğitimler verildi.

13 modülden oluşan eğitim programında; Makine Öğrenimi ve Veri Analizi, Nesnelerin İnterneti, Endüstri 4.0, Büyük Veri, Siber Güvenlik, Veri Yönetimi, E-Ticaret, Dijital Çağda Kişisel Verilerin Korunmasının Zorluğu, Bilgi Güvenliği, Robotik Süreç Otomasyonu, Fintech, NFT, Blockchain, Bulut Bilişim, Web 2.0 Web 3.0 ve Elektronik Haberlerin Kullanımı konuları ele alındı.

Küçükparmak mezunları tebrik etti

Törenin açılış konuşmasını gerçekleştiren GSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Başar Küçükparmak, Sanayi Odası olarak yalın üretim, dijital dönüşüm ve yeşil dönüşüm hedefiyle yürüttükleri çalışmalar doğrultusunda AmCham Dijital Akademi Projesi’ni çok değerli bulduklarını belirterek şunları kaydetti:

‘’AmCham Dijital Akademi Projesi’nin temel amacı deprem bölgesinde üniversitelerin bilişim, bilgisayar, bilgi teknolojileri bölümlerinden mezun olmuş ve bu alana ilgilisi olanlara siber güvenlik, veri yönetişimi, ux, bulut bilişim ve buna benzer ana konularında eğitimler sunmak olarak belirlenmiştir. Programa seçilen katılımcılar, Türkiye'nin önde gelen üniversitelerinde görev yapan akademisyenler ve alanında uzman profesyoneller tarafından hazırlanan çevrimiçi eğitimlere katılmıştır. Eğitimlerimiz 3 aylık süreçte başarılı bir şekilde gerçekleşti ve eğitim sonucunda 30 kişiyi mezun ettik. Bugün de kendilerine sertifikalarını veriyoruz. Mezunlarımızı tebrik ediyor, programa emek veren herkese teşekkür ediyorum’’ dedi.

Mezuniyet töreninde katılmaktan büyük mutluluk duyduğunu dile getiren AmCham Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu: “AmCham Türkiye olarak bu anlamlı projeyi desteklemekten büyük mutluluk duyuyoruz. AmCham olarak en önemli önceliklerimizden biri dünya çapında yeteneklerin yetişmesi ve Çeşitlilik-Kapsayıcılık unsurlarının gelişimine katkı sağlamak. Bu program ile depremden etkilenen üniversite mezunlarımıza bilişim teknolojilerinin ana konularında eğitim sunmayı hedefledik. Temmuz-Ekim aylarında gerçekleşen bu değerli programa 30 yetenek katıldı. Bizleri bu projede destekleyen Gaziantep Sanayi Odası’na ve İstanbul Bilgi Üniversitesi Bilişim ve Teknoloji Hukuku Enstitüsü’ne ve programın tasarlanmasını sağlayan Prof. Leyla Keser’e teşekkürlerimizi sunuyoruz.” Turnaoğlu sözlerini şöyle sürdürdü: “Gaziantep Türkiye’de sanayinin gelişimi ve ihracatın ilerlemesi noktasında çok önemli bir şehir. Gaziantep’te pek çok iş ortağımız var. Bu anlamda AmCham olarak Türkiye’de yatırımları artırmak, ülkemizi Ar-Ge, lojistik, üretim ve hizmet alanlarında bölgesel bir merkez haline getirmek, ekosistemimizdeki yerel şirketleri küresel pazarlara taşımak, yetenek gelişimine katkıda bulunmak ve ülkemizin yenilenen sanayi liginde dijital ve yeşil dönüşümde ön planda olmasına katkı sağlamak temel önceliklerimiz arasında yer alıyor’’.

Açılış konuşmalarının ardından kursiyerlere mezuniyet sertifikaları verildi.