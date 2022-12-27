“Antalya’nın değişimi ve lobisi için çalışıyoruz”

Fikri CİNOKUR



ANTALYA - Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Ali Bahar, iki aylık yönetim olmalarına rağmen ziyaret ettikleri çevrelerde büyük bir teveccüh ile karşılaştıklarını belirterek, Antalya’nın değişimi ve lobisini yaratmak için çalıştıklarını söyledi.

ATSO Meslek Komiteleri Müşterek Toplantısı Kemer ilçesi Limra Oteli’nde gerçekleştirildi. Toplantıya EKONOMİ Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Güldağ ve Ekonomist Ali Ağaoğlu konuşmacı olarak katıldı. ATSO Başkanı Ali Bahar, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, seçim sürecinde en büyük sivil toplum kuruluşu olan ATSO’yu Antalya’nın en büyük lobi kuruluşu yapacakları vaadinde bulunduklarını anımsattı. Bahar, yönetime geldikleri iki ay içinde hem kendilerine hayırlı olsun dileklerini iletmek için gelenler tarafından hem de kendilerinin TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy başta olmak üzere ziyaret ettikleri çeşitli bakanlıklar ile kamuoyundan büyük teveccühle karşılaştıklarını anlattı. Bahar, şunları kaydetti: “Gördüğümüz büyük teveccüh ile ATSO olarak sorumluluk katsayımız Antalya için ülkemiz için daha da arttı. Ziyaretlerimizde artık iş konuşmaya başladık. TOBB Başkanımız ile KGF’yi, EYT ve kıdem tazminatını konuştuk. Esnaf ve kefalet kooperatifleri tarafından esnafa verilen krediler gibi KGF kredisi verilmesini istedik. OSB’lerde yaşanan ekspertiz sorunu ile sigorta sorunu ve çözüm sürecini konuştuk. Antalya’da ‘ATSO para toplamaktan başka ne iş yapar’ anlayışını yıkmalıyız. Bu hepimizin sorumluluğunda. Bunları ancak, birlik içinde yapabiliriz. Seçtiğiniz yerde bizi bırakmayın.”

“İkinci serbest bölge kurulmalı”

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nu da ziyaret ederek Antalya’nın sorunlarını aktardıklarını anlatan Ali Bahar, şöyle konuştu: “Sayın Dışişleri Bakanımız ile görüştük. Bize daha fazla zaman ayırdı. Serbest bölgedeki sıkıntıları aktardık. Mevcut OSB yakınında yer alan 2 milyon metrekarelik alanı hem 2. serbest bölge hem de OSB genişleme alanı yapmak istiyoruz. OSB’nin artık genişleme alanı kalmadı. Antalya’nın sorunlarını konuştuk. Bulgaristan’da ihracatçıların yaşadığı akreditasyon sorunu ele aldık. AB’nin tanıdığı akreditasyon kuruluşunun faaliyetlerini Bulgaristan yerine Türkiye tarafında yapılması talebimizi ilettik. Bu yıl 3’üncüsü gerçekleştirilecek 75 ülkeden diplomat ve 14 devlet başkanı ile 80’e yakın bakan düzeyinde katılımın olacağı Antalya Diplomasi Forumu’nda ATSO olarak sorumluluk almak istiyoruz. ATSO olarak, Alanya, Manavgat ve Kumluca TSO’ları ile müşterek Antalya için sorumluluk almak istediğimizi ilettik.”

“Antalya’nın değişimini yaratmalıyız”

Antalya’nın değişiminin yaratılması ve lobisinin kurulması için tüm kentin ve tüm belediyeler ile ATSO’nun birlik ve beraberlik içinde olduğunun gösterilmesi gerektiğini anlatan Ali Bahar, sözlerini şöyle tamamladı: “ATSO olarak Antalya’nın değişimi için çok çalışmak zorundayız. Kavgadan arınmış, tüm belediyelerle çok iyi olduğumuzu gösterelim. Birlik olabilirsek Antalya’ya çok katma değer katabiliriz. ATSO olarak, meclis üyeleri ve meslek komite üyeleri olarak kafaca, beyin olarak aynı yere bakmalıyız. Daha fazla vizyoner, daha fazla projeci ATSO hedeflemeliyiz. Eğitim kalitemizi daha da fazla yükseltmeliyiz. Kendimizi tanıtmak için teknolojiyi çok iyi kullanmalıyız. Teknolojiyi tabana yaymalıyız. ATSO olarak Antalya’nın değişimini yaratmalı ve Antalya lobisini oluşturmalıyız. Proje üretmeliyiz ve önden koşmalıyız.”

“Dünyada faizler artacak”

Toplantının ikinci gününde Hakan Güldağ ile Ali Ağaoğlu, “Antalya ve Türkiye Ekonomisi 2023 Beklentileri” konusunda, ATSO Meslek Komitesi üyelerine bilgi verdi. İş dünyasının sözcüsü ve gözcüsü olduklarını belirten Güldağ, Türkiye’nin 2023 yılında ortaya koyduğu ihracat hedefinin gerçekleşmeyeceği endişesi yaşadığını ifade etti. Açıklanan yeni asgari ücretin de bazı sektörlerde olumsuz etkisinin hissedileceğini kaydeden Güldağ, “Bu yıl 2023’de ihracat hedeflendiği gibi 275 milyar dolara çıkmaz. 250 milyar dolar civarlarında seyredebilir. Asgari ücret konusunda bazı sektörler olumsuzluk hissedebilir. Şu anda 18 bin işten çıkarma var. Aralık ayında da 15 bin çıkış var. Bunun Şubat-Mart’ta 100 bini bulacağı konuşuluyor. Siparişlerin azaldığı bir ortam var” dedi.

Konuşmasında dünya ve Türkiye ekonomisinin 2023 beklentileri hakkında görüşlerini açıklayan Ali Ağaoğlu ise, şöyle konuştu: “Dünya genelinde faizler yüksek kalacak. Enflasyon arttı. Avrupa’da iki haneli enflasyon yaşanıyor. Merkez Bankaları faiz artışına gidiyor. Avrupa’nın tahammül edebildiği faizler değil bunlar. Piyasalarda çok hızlı faiz indirimi beklemiyorum. Sert bir resesyon olmadı. Enerji sektöründe bir dengesizlik var. Avrupa kışı görmedi. Sıcak bir kış geçiyor. Rusya’nın işi daha da zorlaşacak gibi. Bu yıl Rusya-Ukrayna savaşı bitebilir. Rusya zor durumda kalabilir. Avrupa’nın gaz stokları dolu. Ancak soğuklar geldiğinde sanayi sektöründe kısıtlamalara gidecek. Türkiye olarak bizim doğalgazda avantajımız var. Sakarya gazı devreye girecek görünüyor. Rusya tarafında da borç erteleme olabilir. Türkiye gaz tedarikinde Avrupa’ya göre daha avantalı.” Seçimlerle ilgili görüşlerini de açıklayan Ağaoğlu, “Kim gelirse gelsin faizlerin mantıklı ve makul seviyeye çıkması lazım. Cari açığı sürdürülebilir ve kontrol edilebilir hale getirmeliyiz. Dünyada faizler artacak, Türkiye’de de artacak. Özel sektör dış borcu azalıyor. Büyüyen bir ülkeyiz ama kalkınan bir ülke değiliz. Bu sistemin daha iyi çalışması için bir tek şeye ihtiyacımız var. O da güven. Seçim sonrası enerji fiyatlarında artışlar olacak” dedi.

“Çok çalışmamız gerek”

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’u ziyaretlerinde Antalya’nın turizmde çok iyi olduğunu, deniz-kum ve güneş dışında kültür ve sanat etkinliklerinde sıkıntı yaşandığını dile getirdiklerini anlatan Ali Bahar, “Bu ziyarette ATSO ve kent olarak çok çalışmamız gerektiğini daha iyi kavradık. Aksi takdirde turizmde ileride sıkıntı yaşanabilir. Antalya kültür ve sanatta sıkıntı yaşıyor. ATSO’nun Kaleiçi’ndeki evini daha iyi nasıl değerlendirebiliriz diye, TAV, Corendon ve Turizm İl Müdürlüğü ile projeler üretilmesi konusunda görüştük. Karain Havaalanında Ceska uçaklarla turizm yapılması ve Karain havaalanının değerlendirilerek kente katma değer yaratılmasını konuştuk. Çok çalışmamız gerek” diye konuştu.