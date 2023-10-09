ANTBİRLİK, pamuk alım fiyatını açıkladı

FİKRİ CİNOKUR - ANTALYA

ANTBİRLİK 2023/2024 pamuk sezonunda 55 bin hektar alanda 15 bin ton pamuk rekoltesi hedefledi. Geçen yılda olduğu gibi bu sezonda ÇUKOBİRLİK ve TARİŞ’den daha yüksek rakam belirleyen ANTBİRLİK pamuk alım fiyatını 22 TL olarak açıkladı.

ANTBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yavuz, ÇUKOBİRLİK’in 21, TARİŞ’in 20 TL’den pamuk alımı yaptığını anımsattı. Yavuz, şunları kaydetti. ‘’ANTBİRLİK olarak risk alarak kilogram pamuk alım fiyatını 22 TL olarak belirledik. Böylece Türkiye’de çiftçinin pamuğuna en yüksek parayı veren kurum oldu. Amacımız çiftçinin, üreticinin pamuk üretimden kaçmasının önüne geçmek. Dünya genelinde yaşanan kriz ve Özbekistan pamuğunun yurtdışında satılmaya başlaması nedeni ile pamuk fiyatlarında ciddi düşüş yaşandı. Çiftçiyi düşünerek riskli bir karar aldık. Her ülke ürettiği kadar vardır ve rekabet edebilir. Türkiye olarak çiftçimizi desteklemeye devam edersek ve uluslararası alanda çiftçimizin rekabet gücünü artırabilirsek daha güçlü bir ülke oluruz. Bu bilinçle çiftçimizin pamuğunu, kilosu 22 TL’den almaya karar verdik. Bu ülke genelinde rekor fiyat.”

Dünya genelinde yaşanan ekonomik daralmanın ve pamuğa olan ilginin azalmasının fiyatları düşürdüğünü anımsatan Yavuz, ‘’ANTBİRLİK olarak bazen risk alarak çiftçimizi destekliyoruz. Pamuk fiyatlarını belirlerken de çok sayıda unsuru değerlendirdik. Diğer pamuk alıcısı kurumların fiyatlarını da gördükten sonra Antalyalı pamuk üreticisine en yüksek fiyatı sunduk. Buradaki amacımız çiftçinin üretimden vazgeçmesinin önüne geçmek” dedi.