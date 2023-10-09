Alanya Tropikal Meyve Festivali sona erdi

FİKRİ CİNOKUR - ANTALYA

Alanya Belediyesi tarafından bu yıl 2. düzenlenen ‘Avokado ve mango’ temalı Tropikal Meyve Festivali renkli görüntülere neden olurken Alanya’nın en ağır mangosu da 2 kilo 94 gram olarak belirlendi. Üç gün süren festivalde Alanya’da yetiştirilen tropikal meyvelerin de tanıtımı yapıldı.

Antalya Valisi Hulusi Şahin’in de katıldığı festivalin açılışında konuşan Alanya Belediye Başkanı Adem Yücel, ilçe turizminin yanı sıra tarımsal üretimi ile de Alanya’nın ön plana çıktığını söyledi. Başkan Yücel, şunları kaydetti.

‘’Alanya turizmin yanında tarımsal üretimiyle de ön plana çıktı. Bu tarımsal üretimde tropik meyve deneme ve üretim merkezi haline gelen Alanya’da tropikal meyvelerinde büyük bir yeri ve katma değeri var. Avokado Alanya’da en çok üretimi yapılan tropik meyve. Avokado denince akla Alanya gelmektedir. Alanya’nın yılda yaklaşık 120 milyon adet avokado potansiyeli var. Avokado yetiştiriciliğinde Türkiye üretiminin yüzde 70-80’ini Alanyalı üreticiler karşılamaktadır. İç pazar arzının karşılanmasının yanı sıra her yıl yaklaşık 12 ülkeye Alanya’dan avokado ihraç etmekteyiz.’’

Tropik mango meyvesinin de Alanya’da hızla yaygınlaşan bir ürün olduğuna dikkat çeken Yücel, ‘’İhracat kapasitesi olan ve katma değeri yüksek bir tropikal mango meyvesinin 400 üreticisi ve bin 700 hektar üretim hacmi var. Raf ömrünün uzunluğu, hızlı verim alınması ve ekonomik getirisinin yüksekliğiyle mango, üreticilerin yüzünü güldürüyor. Hızlı bir şekilde Alanya’da üretim kapasitesinin artacağını düşünüyoruz” dedi.

’Hobi bahçesi ve tropik meyve tanıtım merkezi kurduk’’

Belediye olarak Alanya’yı tarımıyla da ön plana çıkarmak, çiftçi ve üreticilere estek vermek, ilçede yetişen ürünlerden elde edilen ekonomik payı arttırmak, Alanya’da yetişen tropik ürünlerin aromasını ve kalitesini yükselterek Alanya’yı tarımın ve tropikal ürünlerin merkezi yapmak istediklerini ifade eden Başkan Adem Yücel, sözlerini şöyle tamamladı.

‘’Alanya’da 40’a yakın tropikal meyve çeşidi yetiştiriliyor ve 20’sinin piyasa değeri bulunuyor. Muz, avokado, yenidünya, papaya, ejder, mango, çarkıfelek,

yıldız, kivi, ağaç kavunu gibi ekonomik değeri olan tropikal ürünlerin sayısı gün geçtikçe artmaktadır. Alanya’da tropik ürünleri tanıtmak amacıyla Elikesik Mahallemizde 40 dönüm arazi üzerinde Hobi Bahçesi ve Tropik Meyve Tanıtım Merkezimizi kurduk. 7 bin metrekare örtü altı serada adaptasyonunu sağlamış 38 tropikal ürünümüzden ekonomik anlamda gelir getiren 20 çeşit tropikal ürünümüzü yetiştireceğiz.’’

Coğrafi işaretli ürünler

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanı Eray Erdem de, oda olarak Alanya Muzu, Alanya Avokadosu, Alanya Yeni Dünyası meyvelerinin coğrafi işaretli belgesini alarak tescillendirdiklerini söyledi. Erdem, ‘’2022 yılında Keçiboynuzu meyvesinin tescili için çalışmalara başladık. Yetişen çok sayıda ürünün yanı sıra yetişme fırsatı bulunan bu yeni ürünlerin de desteklenmesiyle Alanya deniz, kum, güneşin yanına zengin tarım ürünlerini de eklemiştir’’ dedi.

Alanya Ziraat Odası Başkanı Tahir Göktepe ise Hobi Bahçesi ve Tropik Meyve Bitki Üretim Merkezi’nde üreticilere eğitim desteği verileceğini bildirdi.

Festival etkinlikleri kapsamında En Ağır Mango yarışması da düzenlendi. 12 çiftçinin katıldığı yarışta birinciliği 2 kilo 94 gram ağırlığındaki mangosu ile Mustafa Kaya birinci oldu. Abdurahman Yıldırım ikinci, Duran Yıldırım üçüncü oldu. Birinciye 10 bin, ikinciye 7 bin, üçüncüye de 5 bin TL ödül verildi.