'BASBAŞ, 5G teknolojisine sahip ilk bölge olacak'

DUYGU GÖKSU / İZMİR

Bergama’da alt yapısı tamamlanan Batı Anadolu Serbest Bölgesi’nde firmalar önümüzdeki yıl şubat ayında üretime başlayacak. İzmir’in üçüncü serbest bölgesi olarak, toplam 2.5 milyon metrekare alanda kurulacak olan bölge, iki etapta yaklaşık 120 firmaya ev sahipliği yapacak. 2024 Şubat ayında iki firmanın faaliyete geçeceği ve Türkiye’nin 5G teknolojisine sahip olacak ilk serbest bölgesinde, teknolojisi sürdürülebilir olan işletmelere ve yenilenebilir enerji firmalarına öncelik verilecek.

Batı Anadolu Serbest Bölgesi’nin alanının genişliği itibariyle ihtisaslaşma imkanı olmadığını vurgulayan Batı Anadolu Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi A.Ş. (BASBAŞ) CEO’su Faruk Güler, “İzmir, yenilenebilir enerji kullanım açısından ve kümelenme noktasında öne çıkıyor. Biz de bu doğrultuda ihracata yönelik, teknolojisi sürdürülebilir firmaları tercih edeceğiz” dedi. Yatırım yapmak isteyen firmanın çevreye etkisini incelemeden onay vermediklerini belirten Güler, bu anlamda geri çevirdikleri firmalar olduğunu söyledi.

Çin’deki potansiyeli Türkiye’ye çekecek

Yatırımcıların ikisinin ekim ayı içerisinde, üçüncüsünün de yakın zamanda inşaata başlayacağını söyleyen Güler, “Şubat ayından itibaren 2 firma faaliyete başlayacak. 2024 yılında çok sayıda inşaat göreceğiz. Çin, özellikle elektrikli araçlar ve otomotiv yan sanayi alanlarında önemli bir noktada. 10’a yakın Çinli yatırımcıyla görüşüyoruz. Görüşmelerimizin yarısı yatırıma dönüşebilir. Çin, Avrupa ile rekabette geri kalmamak için Türkiye’yi üs haline getirebilir. Bu potansiyeli BASBAŞ’a çekebilmek için çabalıyoruz” diye konuştu.

“Gençleri iş hayatına hazırlıyoruz”

Fabrikaların yatırımlarını tamamlamasıyla birlikte nitelikli personel arayışının başlayacağını ve bunun için Bergama’daki meslek liseleri ve meslek yüksek okulları ile iletişime geçtiklerini anlatan Güler, “Bölge içerisindeki eğitim salonunda gençleri eğiteceğiz. Meslek okullarında son sınıfa gelmiş ve artık iş hayatına atılmaya karar vermiş gençleri bölge içinde istihdam edeceğiz. Şu an 80 öğrenciye mentorluk eğitimi vererek iş hayatına hazırlıyoruz. Bergama Organize Sanayi Bölgesi içerisine TOBB’un desteğiyle bir okul inşa edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Güler, BASBAŞ’ın, makinelerin birbiriyle kablosuz iletişimi için gereken 5G teknolojisine sahip ilk bölge olacağını da sözlerine ekledi.

“1.2 milyon metrekarelik ilk etap hazır”

Talepler doğrultusunda 4 firmaya Şubat ayında teslim edilmek üzere fabrikaların inşa edildiğini aktaran BASBAŞ Genel Müdür Yardımcısı Ümit Murat Güner, 2024’ün Şubat ayında bölgede 2 firmanın faaliyete geçmiş olacağını söyledi. 200 bin metrekareden 10 bin metrekareye kadar farklı büyüklüklerde parseller bulunan BASBAŞ’ta toplam alanın yüzde 10’unun firmalara rezerve edildiğini belirten Güner, 2 etap da tamamlandığında yaklaşık olarak 20 bin kişinin istihdam edilmesinin planlandığını anlattı.

Batı Anadolu Serbest Bölgesi’ni inşa ederken Ege Serbest Bölgesi’ndeki deneyimlerden yaralandıklarına dikkat çeken Güner, “İlk etaptaki 1.2 milyon metrekarelik alanın tüm altyapı çalışmaları tamamlandı. Gümrük ofislerinin de yer aldığı alanda 17 Aralık itibariyle bina ve operasyonları yürüteceğimiz tesislerimizi de tamamlamış olacağız. TIR’ların giriş ve çıkışlarını rahat yapabilmesi için yollarımızı tesviye ettik. Şu andan itibaren yatırımcılar, TIR’ları ile her türlü ticaretini rahatlıkla yapabilecek pozisyonda” diye konuştu.