DUYGU GÖKSU / İZMİR

Avusturalyalı denizci Richard Ward tarafından 1983 yılında kurulan Seawind Catamarans, 2010 dünya ekonomik krizinden bu yana Amerika’ya olan ihracatı daha uygun koşullarda yapabilmek için taşındığı Vietnam’da faaliyetlerine devam ediyor. Şirketin Avusturalya ve Amerika’daki ağırlıklı ihracat potansiyelini, Avrupa’da da açığa çıkarmak üretimdeki için ikinci durağı İzmir oldu.

İzmir’de, yaklaşık 5 milyon dolarlık yatırımla kurulan Seawind Türkiye’nin, tam kapasiteye ulaştığında yılda yaklaşık 24 tekne üretimi ve 10 milyon doların üzerinde ihracat hedeflediğini söyleyen Seawind Türkiye Genel Müdürü Kıvanç Kardeş, tam kapasiteye ulaşıldığında 100’ün üzerinde bir istihdam rakamına ulaşılacağını belirtti.

2024 yılında yaklaşık 10 adet, 2025 yılında 16 adet, 2026’da ise 24 adet tekne üretmeyi hedeflediklerini söyleyen Kardeş, “15 günlük çevrimlerle, iki haftada bir tekne üretebileceğimizi öngörüyoruz. Üretimin sürekliliğini sağlayacak bir tempoda üretim yapmayı amaçlıyoruz. Bundan sonra 2025 yılında teslim edilecek siparişleri almaya başladık” dedi.

Seawind 1170 modeli gezi performans teknesinin Türkiye’de ilk kez üretileceğini aktaran Kardeş, “Kurulduğumuz günden bugüne kadar Amerika, Avusturalya ve Avrupa’ya 11 tekne sattık. Türkiye’deki katamaran alıcıları, yelken performansından ziyade, konfor ve lüks odaklı katamaranları tercih ediyorlar. Seawind 1170 ise okyanus aşırı kullanılacak bir tekne. Henüz Türkiye’de bu modelin müşteri kitlesi oluşmadı. Bu modele ilgi uyandırırsak, Türkiye’den de bir alıcı kitlesi yaratabiliriz” diye konuştu.

Seawind’in ihraç pazarlarında Amerika’nın yüzde 50, Avusturalya’nın yüzde 40 payı varken, Avrupa’nın payının yüzde 10’un altında kaldığını belirten Kardeş, “Bu noktada İzmir’deki tesisimizle Avrupa’daki pazar payımızı büyütmeyi hedefliyoruz. Vietnam’dan buraya teknelerimizi getirmek, üretim maliyetinin yüzde 15’ine tekabül edebilir. Bu nedenle Türkiye’deki üretim tesisi büyük bir avantaj sağlayacak. Şirketin büyüme hedeflerine göre zamanla tesisimizi büyüteceğiz. Öncelikle, beklenen kalitede katamaranlar üretebiliyor olduğumuzu göstereceğiz” açıklamalarında bulundu.

Seawind Türkiye’den, Vietnam’da üretilen ve Avrupa’ya satılan teknelere bir teknik servis donatı hizmeti de vermeyi amaçladıklarını açıklayan Kardeş, Foça Marina’da oluşturacakları bir merkez ile Akdeniz’deki diğer Seawind teknelerine de servis vereceklerini söyledi.

“Nitelikli işgücü sektörün büyük sorunu”

Türkiye’nin sektörde gemi ve süper yat üretimi ile ilgili önemli bir üretim mirası olduğunu söyleyen Kardeş, “Türkiye süper yat üretiminde dünyada ilk sıralarda bulunuyor. Dolayısıyla Türkiye’nin yat ve tekne üretimi ile ilgili dünyada önemli bir yeri var. Ancak, mesleki eğitim imkânlarının yeterli olmaması nedeniyle, nitelikli iş gücüne ulaşmak en büyük sorunlarımızdan biri. Sektörümüz özel bir beceri ve ustalık istiyor. Seawind katamaranlar, okyanus aşırı olduğundan kalite ve güvenilirlik açısından mükemmel olmak zorunda. Doğru eğitimlerle, doğru kişilerle iyi üretim yapmalıyız” ifadelerini kullandı.