Aretech Teknoloji, 5. nesil savaş uçakları için yazılım geliştirecek

ABDULLAH SÖNMEZ / ESKİŞEHİR

Radar kesit alanının cisimlerin radarda görünürlüğünün en önemli etkenlerinden biri olduğunu belirten Aretech Teknoloji AŞ Kurucusu Gökhan Çınar, “Radar kesit alanının düşük tutulması Milli Muharip Uçak projesi gibi 5. nesil uçak projelerinde bir zorunluluktur. Bu nedenle düşük radar kesit alanı hedefini yakalamak adına çok zaman ve emek harcanmaktadır. Tasarımın her aşamasında yapılan bu çalışmalar arasında en önemli yer bilgisayar destekli radar kesit alanı analizleridir. Aretech Teknoloji olarak başlangıcını yaptığımız proje ile hem yüksek hesap başarısına sahip hem de hızlı sonuç verebilen bir radar kesit alanı analiz programı geliştirmiş olacağız” diye konuştu.

Bu projenin yanı sıra yapay zeka modellemeleri ile perakende sektörüne ve sürdürülebilir tarıma yönelik uygulamalar geliştirmeyi de hedeflediklerini açıklayan Çınar, “Görüntü işleme tekniklerinin yapay zeka ile buluşturulacağı projelerle heyecan verici uygulamaları hayata geçirmeyi planlıyoruz. Bunlar arasında özellikle sürdürülebilir tarım uygulamaları firmamızın öncelikli ilgi alanına girmektedir. Hem dikey tarım yaklaşımına hem de tarlada tarım yöntemlerine yenilikler getirmeyi planlayan şirketimiz böylelikle ekolojik açıdan da topluma yarar sağlamayı hedefliyor” dedi.