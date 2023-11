ATB Başkanı Bilgiç: Sektöre destek amacıyla belediyeler narenciye alsın

ADANA/EKONOMİ

Narenciyede üretim miktarının önceki yıllara göre iyi olmasına rağmen pazarda ve fiyatta sıkıntılar yaşandığını ifade eden Adana Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Şahin Bilgiç, “Her belediye limon veya mandalina satın alıp, iline ilçesine dağıtırsa üreticiye destek olacağınız gibi milli serveti de korumuş olacaksınız” dedi.

ATB meclis toplantısında konuşan Bilgiç, narenciyenin en önemli üretim merkezi olan Adana’da yaşanan sorunlara değindi. Bölgede ve diğer narenciye üretim yerlerinde bazı üreticilerin, sorunlardan dolayı ağaçlarını kestiğine dikkat çeken Bilgiç, şöyle devam etti:

“Bunların önüne geçilmesi için yetkililerden bir an önce çözüm bulmalarını bekliyoruz. Devletimizin narenciyede DFİF desteğini artırması ve bunu da bir an önce açıklaması lazım. Ancak narenciyede bu sene yaşanan sıkıntılardan farklı desteklerle üreticimiz rahatlatılabilir. Üretim miktarı önceki yıllara göre daha iyi ancak pazarda ve fiyatta sıkıntılar var. Türkiye'de 81 il ve ilçe belediyelerine seslenmek istiyorum; önümüzde 2024 yılı mart ayında mahalli idareler seçimleri yapılacak. Narenciye üreticilerine sahip çıkıp, destek olmak için limon, mandalina satın alıp, vatandaşa dağıtabilirler. Bir belediye beş – on milyonluk narenciye alsa, Türkiye çapında ciddi hareketlenme olabilir. Üretici can bulurken kendilerine de farklı bir alan oluşur. Çünkü bu düşük fiyatlara rağmen limonu, mandalinayı evine yeteri kadar götüremeyen ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız var. Maalesef pazarlarda çürük narenciyeleri toplayıp evine götürenler var. Bunu hepimiz görüyoruz. Böyle bir destek ile aynı zamanda halkın sağlığını da olumlu yönde etkileyeceğiz. Narenciye C vitamini deposudur. Sürdürülebilirlik açısından da konuyu ele alacak olursak, dalında kalan ya da yere düşen narenciye Akdeniz Meyve Sineğinin çoğalmasına sebep olacaktır. Önümüzdeki yıl üretilecek olan bütün ürünlerde bundan olumsuz etkilenecektir.”

“Yağışlar buğday üreticisini sevindirdi”

Konuşmasında diğer ürünlerdeki duruma da değinen Bilgiç, bölgedeki son yağışların ekimi yapılan buğday ve su kaynaklarına olumlu etkileri olduğunu kaydetti. Bilgiç,

“Susuzluk sadece Adana değil Türkiye'nin tüm illerinde dengeyi bozmaya başlamıştı. Su kaynakları azalıyordu. İçme suyunda dahi önümüzdeki günlerde bizleri sıkıntı bekliyordu. Afetsiz, sıkıntı ve zarar görmeden yağışların devam etmesini diliyoruz. Bölgemizde buğday ekimleri tamamlandı. 2024 hasat yılının bereketli olmasını, üreticilerimizin kazançlı geçireceği bir yıl olmasını temenni ediyorum” dedi.