Ayhan: AB’nin yeni düzenlemesi plastik sektörüne darbe vurabilir

Eray ŞEN/ADANA

Türkiye geri dönüşüm sektörünün yüzde 70’inin kümelendiği ildeki Yeşil Zirve-2 başlıklı toplantıya; Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Meryem Tuncel, Adana Sanayi Odası (ADASO) Başkanı Zeki Kıvanç, Adana Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Şahin Bilgi ile çok sayıda davetli katıldı. Toplantıda Yeşil Mutabakat sürecinde sanayicilerin karşı karşıya kaldığı risk ve fırsatlar değerlendirildi.

Zirvede konuşan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Döngüsel Ekonomi ve Atık Yönetimi Dairesi Başkanı Sabriye Ayhan, Birleşmiş Milletler’in plastik atıklarla ilgili yeni düzenlemesinin AB ülkelerinde yakında uygulamaya konulacağını, sektörün buna hazırlıklı olması gerektiğini söyledi. Yeşil Mutabakat ile ilgili Cumhurbaşkanlığı genelgesinin 2021 yılında yayınlandığını hatırlatan Ayhan, döngüsel ekonominin çok önemli bir konu olarak gündeme geldiğini vurguladı. Ayhan, “Döngüsel ekonomi diyor ki; al, atık oluşumunu azalt, yeniden kullan, geri dönüştür, geri dönüştürdüğün malzemeni kullanılabiliyorsa üründe tekrar kullan. Bütün bu mevzuatlar da bu kapsamda değerlendiriliyor” diye konuştu.

Çalışmalarda ilk etapta 7 sektörde yoğunlaştıklarını ifade eden Ayhan, “Üzerinde sektörel etki analizi yaptığımız öncelikli sektörler; plastik, tekstil, elektronik ve bilgi iletişim teknolojileri, gıda ve biyokütle, piller ve araçlar, inşaat ve yıkıntı atıkları binalar, ambalaj ve ambalaj atıklarından oluşuyor” bilgisini verdi. Özellikle plastik atıklar konusunun büyük önem taşıdığına dikkat çeken Ayhan, şöyle devam etti:

“Birleşmiş Milletler Çevre Programı’nın plastik kirliliğinin engellenmesi için kurulan hükümetler arası müzakere komitesi kapsamında; plastik atıklarla ilgili çok ciddi yükümlülükler, kısıtlamalar geliyor. Biz de Çevre Bakanlığı olarak bu konuda ciddi mücadele veriyoruz. Ülke olarak plastik üretimimizde, ambalaj üretimimizde AB’de 6’ncı sıradayız. O kadar çok üretiyoruz ki, burada olumsuz bir karar çıkması, bizim sektörümüzün çok büyük darbe alması demek. Bu yüzden bu konuyu, diğer kamu kurumlarının da görüşlerini almak, hatta onlarla birlikte bir ekip kurarak, önümüzdeki günlerde bir çalışma grubu oluşturmak istiyoruz. Bununla ilgili yapılan müzakerelere Türk heyeti olarak gitmek istiyoruz. Bu konuda en son yapılan müzakerelere Suudi Arabistan 35-40 kişilik bir ekiple gelmişti. Rusya da aynı şekildeydi. Bu, çok büyük sıkıntılar yaratabilecek bir konu. Ülke olarak bunu kamu kurumları ile konuştuktan sonra sektörümüz ile de istişare etmemiz gerekecek. Çünkü bu yükümlülükler, ekonomimize hakikaten çok büyük darbe vurabilir. Bizim amacımız geçiş süreçlerinin tanınması yolunda olacaktır. Bu konuda Avrupa’nın yapacağı düzenlemenin çok yakında açıklanması bekliyoruz. Sektör olarak buna hazırlıklı olmamız gerekiyor.”