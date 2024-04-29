BİSİAD’da İdris Doğrul güven tazeledi

EKONOMİ/BURSA

Bilişim Sektörü İş Adamları ve Profesyonelleri Derneği’nin (BİSİAD) olağan genel kurul toplantısı, ULUTEK’te gerçekleştirildi. Tüzük değişikliğinin de gerçekleştiği genel kurulda, derneğin mevcuttaki adı olan Bilişim Sektörü İş Adamları ve Profesyonelleri Derneği ifadesi, oy birliğiyle Bilişim Sektörü İş İnsanları Derneği olarak değiştirildi. Tüzük değişikliğinin ardından genel kuruldaki diğer gündem maddeleri de görüşülerek oylandı. Tek listeyle yapılan olağan genel kurulda mevcut başkan İdris Doğrul, üyelerden güvenoyu alarak 2024-2027 dönem başkanlığına seçildi.

Yeni döneme, yeni projelere başlayacaklarını belirten Doğrul, genel kuruldaki konuşmasında “BİSİAD’ı geleceğe taşıyacak projeleri bu dönemde hayata geçirecek, derneğimizin ve mesleğimizin itibarını daha da yukarıya taşıyacağız. Bu dönemde ağırlık verecek olduğumuz konulardan bir tanesi derneğimize yeni üye kazandırmak, bir diğeri de sosyal etkinliklerin sayısını artırmak. Yönetimimizde aramıza katılan yeni arkadaşlar var. Onlarla gücümüze güç kattık. Çok sayıda genç kardeşimiz artık bizlerle. Biliyoruz, bu sektör ve meslek onlarla daha da gelişecek. Bu manada yeni dönemde farklı fikirler ve çalışmalarla da kamuoyunda yer alacağız” dedi.